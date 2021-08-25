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Чехія відкрила кордон для вакцинованих українців: що потрібно для в'їзду в країну

18:21 25 серпня 2021
Прапор Чехії

З середи, 25 серпня, уряд Чехії, слідом за Люксембургом, зняв обмеження, які діяли на в'їзд в країну громадян України. Інформація про це розміщена на інтерактивній карті МЗС України.

В'їхати до Чехії можуть туристи, які вакциновані такими препаратами:

• Vaxzevria (AstraZeneca);
• Comirnaty (Pfizer / BioNTech);
• Spikevax (Moderna);
• Covishield;
• Janssen (Johnson & Johnson).

Для підтвердження вакцинації надається COVID-сертифікат в додатку «Дія» або міжнародний сертифікат про вакцинацію англійською мовою. Необхідно мати з собою також біометричний паспорт та медичну страховку. Перед відвідуванням країни на сайті чеського уряду туристи заповнюють анкету.

В'їзд дозволяється, якщо після введення останньої дози пройшло не менше 14 днів.

Нагадаємо, Чорногорія, курорти якої популярні серед українців, навпаки посилює правила в'їзду.

Фото: pixabay.com

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