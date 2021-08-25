Вів себе не «по-королівськи»: охоронця Єлизавети II заарештували за підозрою в згвалтуванні новобранців

У Великобританії гвардійця королеви Єлизавети II підозрюють у зґвалтуванні новобранців. Про це повідомляє The Sun.

Двох новобранців згвалтували в Колдстрім-Гардс під час ритуалу посвячення в гвардію. Це сталося зовсім поруч від Віндзорського замку. У злочині підозрюється охоронець королеви Єлизавети II.

Інцидент стався в підрозділі, котре забезпечує церемоніальну охорону королівських палаців.

Раніше повідомлялося, що в згвалтуванні неповнолітньої звинуватили сина королеви Єлизавети II — герцога Йоркського. Громадянка США заявила, що принц Ендрю вчинив сексуальне насильство та побив її.

Нагадаємо, в Букінгемському палаці готуються дати відповідь на мемуари онука королеви Єлизавети, хоча вони готуються до друку тільки в 2022 році. З приводу книги переживають і друзі принца Гаррі.

Фото: Вікіпедія

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