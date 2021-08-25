Відомому американському актору, який переніс рак горла, повернули голос

Відомий американський актор Вел Кілмер через рак горла втратив голос. Сталося це у 2015 році. Партнеру Тома Круза по фільму «Кращий стрілець» довелося заради порятунку життя робити трахеотомію. Лікування від раку виявилося успішним. Минулого року Кілмер повернувся до роботи та знявся у документальному фільмі про себе, свою кар'єру й боротьбу з онкологічним захворюванням. Стрічку показали у липні на Каннському міжнародному кінофестивалі. Вел приїхав туди зі своїми вже дорослими дітьми.

Наприкінці серпня актор знову потрапив у випуски новин. Кілмеру за допомогою новітніх нанотехнологій і штучного інтелекту повернули голос! Як з'ясувалося, минулого року представники актора звернулися до британської приватної компанії Sonantic. Її фахівці погодилися допомогти.

Sonantic спеціалізується на озвучуванні відеоігор, анімації та фільмів. Її фахівці навчилися робити комп'ютерні голоси природними. Для цього вони використовують технології, схожі на deepfake. Це комп'ютерні програми, які дозволяють змінювати обличчя на фотографіях і відео. В даному випадку британці відтворили голос Кілмера. Вони використовували фільми, в яких знімався актор. Було створено 40 варіантів, з яких у результаті відібрали той, що практично неможливо відрізнити від оригіналу.

Працює це так. У Кілмера тепер є ноутбук зі встановленою на ньому програмою від Sonantic. Велу, коли він хоче щось сказати, треба набрати цей текст. Програма одразу же перетворює друкований текст на звукову мову! Кілмер вже записав відео, що викладено в ютубі. Він повідомляє своїм шанувальникам, що знову може говорити, і це дає йому можливість і надалі займатися творчістю.

Раніше про новітні технології та штучний інтелект в інтерв'ю розповідав глава Google Сундар Пічаї.

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