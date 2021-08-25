«Це несамовито і нелюдяно»: саміт G7 не зміг вирішити проблему біженців з Афганістану

Екстрений віртуальний саміт лідерів країн «Великої сімки» (G7) щодо ситуації в Афганістані відбувся 24 серпня. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон доклали всіх зусиль для того, щоб переконати президента США Джо Байдена продовжити терміни евакуації іноземців і афганців, які допомагали їм протягом 20 років, з Кабула. Однак американський лідер не погодився.

Байден заявив, що США намагатимуться завершити евакуацію всіх цивільних осіб до спочатку наміченої дати, тобто до 31 серпня. Встановлений термін узгоджений з талібами, які не погодяться на його продовження. Це стало очевидно після переговорів, які, як повідомляє The Washington Post, провів 23 серпня в Кабулі директор ЦРУ Вільям Бернс з лідером політичного крила «Талібану» Абдулою Гані Барадара. У той же день представник «Талібану» Забіхула Муджахід на пресконференції заявив: «Якщо іноземний контингент не покине країну до 31 серпня, з боку „Талібану“ буде реакція». Очевидно, що жорстка позиція талібів і прихована загроза, яка міститься в їх заявах, змусила Байдена відмовити європейським союзникам у продовженні термінів евакуації з Кабула.

Президент США сподівається, що нинішні темпи дозволять завершити евакуацію цивільних до кінця поточного місяця. З 14 серпня, коли почалася масова евакуація з Кабула, зайнятого на наступний день талібами, через аеропорт столиці Афганістану було вивезено 70 тисяч 700 осіб.

Прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі на брифінгу після саміту G7 пояснила, що завершити евакуацію цивільних осіб до кінця серпня необхідно для того, щоб встигнути евакуювати американські війська до встановленого президентом США терміну — 11 вересня. У цей день у 2001 році США почали масштабну військову операцію в Афганістані після терактів в Нью-Йорку і Вашингтоні 11 вересня організацією «Аль-Каїда», яка отримувала підтримку від руху «Талібан».

В ході саміту лідери країн G7 виробили єдину позицію щодо Афганістану: таліби можуть розраховувати на певну взаємодію тільки за умови, що не стануть перешкоджати тим, хто бажає покинути Афганістан до 31 серпня.

Залишається невирішеною ще одна проблема — що робити з десятками тисяч біженців з Афганістану? Схоже, в цьому питанні США, Великобританія і Євросоюз поки не можуть дійти єдиної думки. Водночас триває евакуація з аеропорту Кабула іноземців та афганців. Про тих, хто зумів вирватися з Афганістану, пише The Washington Post: «Після приземлення в міжнародному аеропорту Даллеса багатьох біженців пересадили в автобуси, щоб перевезти їх у виставковий центр в окрузі Ферфакс. Це об'єкт площею 100 тисяч квадратних футів, який був перетворений у тимчасовий притулок.

«П'ять днів ми не їли і не спали», — говорить один з евакуйованих афганців, який прилетів у США разом зі своєю дружиною Беназір та однорічним сином… Серед прибулих є діти, яких, ймовірно, батьки передали солдатам, щоб їх врятувати. Що з ними буде — незрозуміло. Представник Держдепартаменту відмовився коментувати, чи приймають США афганських дітей без супроводу. Це несамовито і нелюдяно", — кажуть американські правозахисник і волонтери".

Ніякої ясності, що ж буде з тими, хто зміг прилетіти у США, але не володіє всіма необхідними документами, щоб залишитися там жити, поки немає, підбиває підсумок газета.

У вівторок, 24 серпня, офіційний представник «Талібану» Забіхула Муджахід оголосив про те, що нова влада Афганістану заборонила вивозити з країни долари та антикваріат. У порушників будуть конфісковані їхні цінності, а самі вони зіткнуться з правосуддям, додав він. Ймовірно, це відповідь талібів на рішення Світового банку і МВФ призупинити доступ Афганістану до своїх ресурсів. У 2020 році 43% ВВП Афганістану становили гроші, отримані Кабулом у вигляді фінансової допомоги.

США також прийняли рішення не переводити долари в Афганістан, щоб вони не потрапили в руки талібам. Крім того, Вашингтон блокує доступ «Талібану» до рахунків поваленого афганського уряду, які управляються фінансовими організаціями США.

Нагадаємо, Україна продовжує евакуацію з Афганістану своїх громадян і іноземців. Раніше МЗС України прокоментував інформацію про захоплення одного з наших літаків в Кабулі озброєними людьми.

Фото: dw.com/

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