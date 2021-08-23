В Ізраїлі оприлюднили перші висновки по третій дозі вакцини від COVID-19

У неділю, 22 серпня, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю оприлюднило перші висновки по додатковій вакцинації третьою дозою. Її почали вводити в країні з 30 липня. Станом на вказане вище число третій укол вже отримали 1,5 мільйона осіб. Нагадаємо, населення Ізраїлю становить приблизно 9,3 мільйона осіб.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що пацієнти, які отримали третю дозу вакцини, значно краще захищені від зараження і серйозних ускладнень при COVID-19, ніж ті, хто зробив два щеплення. Саме ступінь захисту від важкого протікання хвороби збільшується в 5−6 раз по закінченні 10 днів з моменту третього уколу. У стільки ж разів знижується ризик госпіталізації.

Тому уряд Ізраїлю має намір продовжувати колоти третю дозу. Якщо з 30 липня її вводили тільки громадянам від 60 років і старше, то з 19 серпня додатковий укол можуть робити вже пацієнти старше 40 років, а також вчителі, медпрацівники та вагітні.

Цей крок допоможе уникнути четвертого локдауну, заявляють в уряді. А загроза його введення була цілком реальною. Незважаючи на один з найвищих у світі рівнів вакцинації (використовувалася переважно вакцина Pfizer), щоденний приріст заражень становив в Ізраїлі в середині серпня близько 650 випадків на мільйон жителів, причому більш ніж половина людей, чиї тести виявилися позитивними, були повністю вакциновані. Як написав журнал Science, «це підкреслює надзвичайну заразність штаму „Дельта“ і вселяє тривогу щодо того, що ефект від вакцинації може з часом ослабнути». Але все одно для вакцинованих пацієнтів ризик госпіталізації та ускладнень при COVID-19 значно нижче, ніж у тих, хто не зробив щеплення.

Раніше уродженець Києва Даніель Шапшович, який давно живе в Ізраїлі і довгий час працює там сімейним лікарем, розповів «ФАКТАМ», чи дійсно вакциновані люди масово заражаються, як вони переносять хворобу і чи є серед них смертельні випадки.

фото: pixabay.com/

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