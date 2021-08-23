Українцеві «шиють» справу: в Росії заявили про затримання «українського шпигуна»

У Росії знову заявили, що зловили «українського шпигуна». Після випадку з висилкою «консультанта СБУ», ще одного громадянина України затримали в місті Тула, де знаходиться великий російський збройний завод. ФСБ стверджує, що нібито українець шукав працівників оборонного підприємства, які мають доступ до секретних відомостей.

Затриманому висунули підозри в шпигунстві. Стверджується, що чоловіка цікавили новітні зразки стрілецького озброєння і секретна технічна документація до них.

Тульський завод за часів СРСР разом з Іжевським був основним постачальником стрілецької зброї для російської армії і союзних республік. Зараз на заводі продовжують випускатися пістолети, гвинтівки, автомати, гранатомети, але завод частіше потрапляє в новини завдяки курйозним ситуаціям. Так, під час візиту Путіна на завод один із робітників випросив у поважного гостя в подарунок дорогий годинник. А в 2021 році Тульський завод вирішив повернути в назву титул «Імператорський».

Фото архів pixabay.com

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