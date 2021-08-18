Славетний російський художник-оформлювач Борис Краснов вмирає в хоспісі від наслідків ковіда, — ЗМІ
Російський художник-сценограф, дизайнер, продюсер Борис Краснов, який на початку червня був екстрено госпіталізований і впав в кому, в даний час знаходиться в приватному хоспісі, повідомляє Mash .
За словами медиків, надій на його одужання вже не залишилося.
Відомо, що інсульт після перенесеного коронавірусного захворювання у художника не був першим — в серпні 2011 року його вже госпіталізували за схожим сценарієм, зробивши операцію на головному мозку. Це сталося після висунення йому підозр у вимаганні та спробі рейдерського захоплення.
Другий інсульт виявився набагато більшим — мозок вражений на 85%.
Нагадаємо, в середині липня після COVID-19 помер колишній чоловік Алли Пугачової Олександр Стефанович.125
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