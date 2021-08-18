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Експрезидент Афганістану Ашраф Гані знайшовся в Еміратах

17:11 18 серпня 2021
Експрезидент Афганістану Ашраф Гані опинився в Еміратах

Колишній президент Афганістану Ашраф Гані разом з сім'єю, який втік з країни в сусідній Таджикистан, в даний час вже знаходиться на території Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомив МЗС ОАЕ, інформує 360tv.ru.

72-річний Гані, який займав свій пост протягом 7 років, подав у відставку ще до взяття Кабула талібами. При втечі з країни в аеропорту він кинув частину багатств, які прихопив з собою.

Проте, за словами посла Афганістану в Таджикистані Мухаммада Зохір Агбар на прес-конференції в Душанбе, Гані все ж вивіз з собою 169 млн доларів.

Через кілька годин після втечі Гані написав в Facebook, що покинув країну, аби «запобігти кровопролиттю».

Однак у коментарі Радіо Свобода аналітики висловили думку про те, що саме різкий і авторитарний стиль керівництва Гані, що викликав відчуження ключових впливових осіб, сприяв стрімкому розгрому сил безпеки Афганістану і падінню уряду.

«Його непопулярне керівництво вплинуло на управління і планування війни», — сказав Алі Аділі, дослідник незалежного аналітичного центру в Кабулі «Афганська аналітична мережа».

Нагадаємо, під час втечі з країни сотень афганців були жахливі жертви — частина людей впала з літаків, до яких вони прив'язувалися, як могли.

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