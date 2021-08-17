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Світ

Порівнювати «Талібан» з «Аль-Каїдою» або «Ісламською державою» не можна, — експерт

17:37 17 серпня 2021
афганістан

Хаосом в Афганістані можуть скористатися інші терористичні організації, тому глобальна загроза тероризму зростає. Про це в коментарі виданню «ГОРДОН» заявив кандидат політичних наук, викладач Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Олександр Мішин.

За його словами, «активне і системне висвітлення процесу наступу „Талібану“ і його успіхів в ЗМІ формує думку, що держава в сучасному світі є слабкою і при певних умовах можна здійснити насильницьке захоплення всієї її території зсередини або ззовні». «Закріплення подібної небезпечної тези — велика пропагандистська перемога, яка рекламує потенціал радикальних сил. А компроміси або спроби легалізувати колишніх терористів несуть загрозу, тому що фактично роблять їх безкарними за вчинені злочини», — пояснив експерт.

Мішин нагадав, що таліби були учасниками переговорного процесу в Досі за умовами розподілу влади в Афганістані після виведення американського контингенту. Уряд США і «Талібан» в 2020 році уклали відповідну угоду, але вона не була реалізована.

«Талібан» в сьогоднішньому вигляді — збройна опозиція, яка була однією із сторін афганської громадянської війни. В організаційному і міжнародно-політичному плані порівнювати «Талібан» з «Аль-Каїдою» або «Ісламською державою» не можна. Цей рух має чітке пуштунське етнічне ядро і маніпулює фундаменталістської ідеологією в політичних цілях, щоб об'єднати багатонаціональний Афганістан «, — заявив Мішин.

Він вважає, що через події в Афганістані глобальна загроза тероризму зросте, оскільки панівним в цій країні хаосом можуть скористатися інші терористичні організації.

Як відомо, радикальний ісламістський рух «Талібан» заявив про перехід під його контроль всіх провінцій Афганістану. «ФАКТИ» вже писали про те, хто такі таліби і чого вони хочуть.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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