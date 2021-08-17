Афганка про прихід талібів у Кабул: перетворююся на рабиню, вони можуть розпоряджатися моїм життям, як хочуть

Військово-транспортний літак ВПС США, який у аеропорту Кабула намагалися зупинити люди, які прагнули втекти з взятого під контроль талібами Афганістану, вивіз з країни 640 осіб — набагато більше, ніж дозволяли правила безпеки.

Видання DefenceOne опублікувало фото салону Boeing C-17, забитого людьми, серед яких було багато жінок з дітьми. Американський літак вже назвали «новим Ноєвим ковчегом» — біженців вивезли у Катар. Їм пощастило потрапити у літак. Деякі їхні співгромадяни намагалися всидіти на крилах літака, кілька людей зірвалися, коли Boeing C-17 набрав висоту, і розбилися, впавши на злетну смугу.

Аеропорт як і раніше, сповнений людей, які хочуть втекти від нової влади. Чому так відбувається, можна судити за оповіданням мешканки Кабула, одкровення якої публікує The Guardian. Педагог, яка закінчила два університети Афганістану, розповіла, як на вулиці кричали, що таліби будуть бити жінок з відкритими обличчами. А чоловіки, яки проходили повз, лише сміялися…

Жінка, яка здобула освіту, а також її сестри, у першу чергу сховали дипломи та сертифікати — тепер це не привід для гордості, а те, що потрібно приховувати.

«Навколо себе я бачила перелякані обличчя жінок і страшні — чоловіків, які нас ненавидять і не хочуть, щоб ми були вільними, освіченими і мали роботу. Найстрашніші для мене ті, хто зараз щасливий і сміється над жінками», — пише вона і шкодує про те, що жінкам вже не бути такими, як раніше.

Вона розповіла, що фасад салону краси, на якому раніше були плакати з красивими дівчатами, за одну ніч зафарбували. «Не думала, що нас позбавлять прав і відкинуть на 20 років назад. Після цих років, коли ми боролися за права і свободи, нам знову доведеться ховати за паранджею свою ідентичність», — пише жінка і додає, що відчуває, як перетворюється в рабиню, життям якої будуть розпоряджатися таліби.

Вона навела жахливий приклад, коли сім'я, що бігла від талібів, і у якої не було грошей дістатися на таксі до Кабулу, віддала за проїзд свою невістку.

Педагог, яка віддала багато років набуттю освіти, а потім працювала у центрі з вивчення англійської мови, зі сльозами згадує учениць, які тепер не будуть вчитися і залишатимуться вдома…

Матеріал «Афганська трагедія: хто такі таліби і чого вони хочуть» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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