26.64 / 26.83 31.25 / 31.60
Київ: +31
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

В Росії загорівся у повітрі й впав на землю новітній військово-транспортний літак з трьома людьми на борту

13:38 17 серпня 2021
літак

В Росії, де у липні сталося три авіакатастрофи, у вівторок, 17 серпня, розбився військово-транспортний літак Іл-112 В. За попередньою інформацією, загинув весь екіпаж, передає ТАСС.

Авіакатастрофа сталася в лісосмузі в районі підмосковного аеродрому «Кубинка» під час тренувального польоту.

«Під час тренувального польоту при заході на посадку в районі аеродрому „Кубинка“ в лісосмузі сталася аварія легкого військово-транспортного літака Іл-112В», — йдеться у повідомленні Об'єднаної авіабудівної корпорації.

На борту перебували три члени екіпажу. За штурвалом Іл-112 В був льотчик-випробувач Микола Куімов. Попередньо, ніхто з них не вижив.

Імовірно, катастрофа сталася через пожежу у двигуні.

На відео, що з'явилося у Telegram-каналах видно, як у літака, що знижається, палахкотить вогонь під крилом у районі двигуна.


З'ясовувати причини, що призвели до авіакатастрофи, буде спеціально призначена комісія.

За інформацією російських ЗМІ, перший зразок легкого військово-транспортного літака Іл-112 В планувалося продемонструвати у ході майбутнього форуму «Армія-2021».

Нагадаємо, днями у Туреччині розбився літак Міноборони Росії. Повітряне судно залучали до гасіння лісових пожеж. Всі вісім осіб, що знаходилися на борту, загинули.

233

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

медуза

Поки влада не діє: в Кирилівці відпочивальники виносять медуз з моря у поліетиленових пакетах

гроші

Виплати перестали підвищувати: в якому разі краще повернутися до пенсії за віком

Ротару

Захопилася навіть Пугачова: Софія Ротару у чорній сукні-вишиванці прогулялася вулицями Італії

Туристи масово скасовують бронь: названі причини відмови українців від відпочинку в Кирилівці

Туристи масово скасовують бронь: названі причини відмови українців від відпочинку в Кирилівці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.