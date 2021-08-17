В Росії загорівся у повітрі й впав на землю новітній військово-транспортний літак з трьома людьми на борту

В Росії, де у липні сталося три авіакатастрофи, у вівторок, 17 серпня, розбився військово-транспортний літак Іл-112 В. За попередньою інформацією, загинув весь екіпаж, передає ТАСС.

Авіакатастрофа сталася в лісосмузі в районі підмосковного аеродрому «Кубинка» під час тренувального польоту.

«Під час тренувального польоту при заході на посадку в районі аеродрому „Кубинка“ в лісосмузі сталася аварія легкого військово-транспортного літака Іл-112В», — йдеться у повідомленні Об'єднаної авіабудівної корпорації.

На борту перебували три члени екіпажу. За штурвалом Іл-112 В був льотчик-випробувач Микола Куімов. Попередньо, ніхто з них не вижив.

Імовірно, катастрофа сталася через пожежу у двигуні.

На відео, що з'явилося у Telegram-каналах видно, як у літака, що знижається, палахкотить вогонь під крилом у районі двигуна.

З'ясовувати причини, що призвели до авіакатастрофи, буде спеціально призначена комісія.

За інформацією російських ЗМІ, перший зразок легкого військово-транспортного літака Іл-112 В планувалося продемонструвати у ході майбутнього форуму «Армія-2021».

Нагадаємо, днями у Туреччині розбився літак Міноборони Росії. Повітряне судно залучали до гасіння лісових пожеж. Всі вісім осіб, що знаходилися на борту, загинули.

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