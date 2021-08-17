Відомого музиканта Боба Ділана звинуватили у згвалтуванні 12-річної дівчинки

У США, де раніше Федеральний суд Манхеттена взяв до розгляду цивільний позов проти принца Ендрю, якого звинувачують у сексуальному насильстві стосовно неповнолітньої, схожі звинувачення висувають і Бобу Ділану.

Як повідомляє NBCnews, 80-річного знаменитого музиканта, художника і кіноактора звинувачує якась J.C., яка стверджує, що у 1956 році вона, тоді 12-річна дівчинка, була згвалтована.

Видання зазначає, що позивачка заявляє про «емоційний зв'язок», який з нею понад півстоліття тому встановив тоді ще 20-річний музикант, щоб «знизити її заборони з метою сексуального насильства». У позові також стверджується, що Боб Ділан вживав наркотики, алкоголь та загрози фізичного насильства, що «залишило її емоційно і психічно травмованою донині».

У позові не згадуються докази, що можуть потенційно підтвердити звинувачення, але стверджується, що дівчині виповнилося 12 років, коли Ділан почав «залицятися» до неъ. Також згадуються кілька епізодів «жорстокого поводження» з дівчинкою у готелі Chelsea на Манхеттені.

J.C. стверджує, що після цього страждала на депресію, тривогу, дисоціацію та інші довгострокові наслідками жорстокого поводження.

Тим часом представник Ділана заявив, що «твердження 56-річної давності не відповідає дійсності і буде рішуче спростовано».

Раніше суд у американському штаті Пенсільванія скасував вирок знаменитому коміку Біллу Косбі, якого у 2018 році визнали винним у сексуальному насильстві стосовно Андреа Констанді, колишньої менеджерки баскетбольної команди університету Темпл у Філадельфії. Тоді Білла Косбі засудили до 10 років позбавлення волі.

Фото з Вікіпедії.

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