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Трагедія під час відеоконференції в Zoom: дитина випадково застрелила свою матір

9:34 17 серпня 2021
Трагедія під час відеоконференції в Zoom: дитина випадково застрелила свою матір

Мешканка США Шамайа Лінн померла від вогнепального поранення в голову під час відеодзвінка. Її випадково застрелила маленька дитина, яка перебувала у кімнаті, передає NBC News.

Про інцидент повідомив чоловік, який був присутній на відеоконференції в Zoom. Він подзвонив в поліцію і сказав, що бачив немовля та чув шум від пострілу, перш ніж 21-річна Лінн впала на спину.

Коли правоохоронці прибули на місце, вони виявили у будинку важко поранену у голову постраждалу, заряджений пістолет та дитину.

Слідчі встановили, що травма була заподіяна малюком, який знайшов заряджену зброю і вистрілив. Пістолет у будинку залишив батько дитини.

Прокуратура не знайшла підстав для порушення справи, нагадавши про необхідність дотримуватися запобіжних заходів та зберігати зброю розрядженою та під замком.

Видання нагадує, що за статистикою в США минулого року відбулося не менше 369 ненавмисних пострілів дітьми молодше 18 років, в 142 випадках загинули люди.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про стрілянину на стадіоні під час бейсбольного матчу, а також про розстріл глядачів під час концерту в американському штаті Флорида.

Під час масового вбивства в місті Сан-Хосе, штат Каліфорнія, жертвами стали 10 осіб.

Фото скріншот відео

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