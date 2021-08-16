На Олімпіаді в Парижі можна буде викликати авіатаксі на електриці: провідні компанії переходять на електротранспорт

Електромобілі на вулицях наших міст вже перестали бути дивиною. Їх стає дедалі більше. Очевидно, що за ними майбутнє. Практично всі провідні автомобільні компанії світу оголосили про поступовий перехід на електричні авто.

Сьогодні можна впевнено сказати, що наземний електричний транспорт завойовує світ. А ось повітряні перевезення, здавалося, ще довго будуть здійснюватися літаками й вертольотами, які працюють на класичному пальному. Однак це не так. Є всі підстави стверджувати, що епоха регулярних комерційних польотів на електричних літаках і аеротаксі почнеться не пізніше 2024 року!

За останній місяць було укладено відразу кілька великих міжнародних угод в цій галузі.

DHL, одна з найбільш відомих у світі компаній, що працюють у сфері експрес-доставки пошти та інших вантажів, 3 серпня замовила американській авіабудівній фірмі Eviation відразу 12 літаків Alice. Ці літальні апарати працюють на електриці. Вони здатні перевозити 1 200 кілограмів вантажу або дев'ятьох пасажирів на відстань до 815 кілометрів без підзарядки. Щоб зарядити акумуляторну батарею приблизно на годину польоту, потрібні близько 30 хвилин. Управляє таким електролітаком лише один пілот.

Компанія DHL замовила американській авіабудівній фірмі Eviation відразу 12 літаків, що працюють на електриці

Прототип Alice демонструвався у 2019 році на Паризькому авіасалоні. Цього року електролітак має вперше піднятися в повітря. Фірма Eviation виникла в Ізраїлі як стартап, але потім переїхала в США.

Про суму угоди нічого поки не повідомляється. Разом з тим відомо, що один апарат Alice коштує близько 3,5 мільйона євро. Отже, вартість контракту перевищує 40 мільйонів євро. І це лише початок. Німецький концерн Deutsche Post, частиною якого є DHL, має намір до 2030 року вкласти 7 мільярдів євро у скорочення викидів CO2. Тож якщо з Alice все вийде, то Eviation може розраховувати на нові великі замовлення.

Засновник і голова Eviation Омер бар Йохай заявив журналістам: «Наша співпраця з такими першопрохідцями екологічних вантажоперевезень, як DHL, показує, що ера електричного повітроплавання вже почалася».

«Ми твердо віримо в беземісійне майбутнє логістики. На шляху до цього вирішальну роль відіграє електрифікація всіх видів транспорту», — зі свого боку підкреслив генеральний директор DHL Express Джон Пірсон.

Компанія налаштована дуже серйозно. У 2016 році DHL почала прискорено переводити свій парк автомобілів для розвезення кореспонденції та посилок на електричні комерційні автомобілі StreetScooter, які сама ж і випускає на двох заводах в Німеччині. Менш ніж за п'ять років було введено в експлуатацію 15 тисяч таких електромобілів.

2 серпня німецький стартап Lilium оголосив про договір з бразильською авіакомпанією Azul. Вона збирається купити у німців 220 електричних бізнес-джетів. Сума угоди — 900 мільйонів євро або мільярд доларів.

Lilium була заснована у 2015 році групою випускників Мюнхенського технічного університету. Молодим інженерам вдалося створити електричний бізнес-джет з вертикальним зльотом. Апарат з чотирма крилами оснащений 36 електромоторами, які дозволяють йому розвивати швидкість до 280 км/год. Літак здатний перевозити шість пасажирів на відстань 250 кілометрів без підзарядки.

Молодим інженерам Lilium вдалося створити електричний бізнес-джет з вертикальним зльотом

Бразильська компанія Azul, створена у 2008 році, має намір використовувати ці бізнес-джети для повітряних перевезень пасажирів між Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро.

Бізнес-джети використовуватимуть для повітряних перевезень пасажирів між Сан-Паулу і Ріо-де-Жанейро

Випускатимуть електролітак на заводі під Мюнхеном, де вже працюють близько 600 осіб. З цього підприємства почався бурхливий розвиток аерокосмічної галузі у Баварії.

За цим бізнес-джетом вже вишикувалася черга. Його хочуть придбати також компанії в США та самій Німеччині. Поки що апарат не підіймався у повітря. Випробування заплановані на наступний рік. А у 2024 році має розпочатися його комерційна експлуатація.

Наприкінці липня німецький стартап Volocopter отримав сертифікацію Європейського агентства з авіаційної безпеки EASA для свого авіатаксі. Сталося це після злиття Volocopter з компанією DG Flugzeugbau. У молодої фірми відразу з'явилися серйозні партнери. Інвестували в стартап авіакомпанії Lufthansa і Japan Airlines, Франкфуртський аеропорт, логістична «дочка» німецької залізниці DB Schenker і американський IT-гігант Intel Capital.

Що ж їх усіх так зацікавило? Це двомісне аеротаксі з вертикальним зльотом VoloCity. Літальний апарат приводиться у дію 18 електромоторами, які працюють від 9 літій-іонних акумуляторних батарей. Аеротаксі здатне розвивати швидкість до 110 км / ч.

27 липня VoloCity здійснило чотирихвилинний показовий політ на аерошоу у штаті Вісконсин (США). За три тижні до цього — 21 червня — без пілота облетіло аеропорт Ле Бурже в Парижі.

Саме там у 2024 році планується розпочати комерційне використання VoloCity. Послуги авіатаксі з вертикальним зльотом на електриці хочуть надати гостям і учасникам Олімпійських ігор, які відбудуться в Парижі.

У Парижі в 2024 році планується розпочати комерційне використання VoloCity

Німецькі компанії не єдині, хто успішно працює в цьому напрямку. У лютому 2021 року американська авіакомпанія United Airlines заявила про готовність вкласти 1,5 мільярда доларів у придбання 200 електричних повітряних таксі з вертикальним зльотом американського стартапу Archer.

На початку червня ще одна нова компанія Eve (дочірня фірма бразильського авіабудівника Embraer) отримала з США і Великобританії замовлення на 200 своїх аеротаксі, серійне виробництво яких заплановано на 2026 рік. У тому ж місяці британський стартап Vertical Aerospace повідомив, що зібрав попередні заявки на 1 000 своїх електричних аеротаксі на суму до 4 мільярдів доларів. Серед замовників великі авіакомпанії American Airlines і Virgin Atlantic.

Послуги електротаксі нададуть учасникам і гостям Олімпіади в Парижі

Розробників і творців авіатаксі на електричній тязі з вертикальним зльотом вже так багато, що було вже затверджено єдину назву для цього виду транспорту — electric vertical takeoff and landing або eVTOL.

А поки у світі шаленими темпами розвивається електротранспорт, в Україні прості електросамокати поки що «поза законом».

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