Після руйнівного землетрусу на Гаїті насувається потужний тропічний шторм

У суботу, 14 серпня, на Гаїті стався потужний землетрус. Магнітуда основного підземного поштовху склала 7,2 бала за шкалою Ріхтера. Поки місцева влада підтвердила загибель 304 осіб. Геологічна служба США вважає, що кількість жертв в результаті може зрости до декількох тисяч!

Пошук жертв під завалами триває. Зруйновано десятки будинків. Травми отримали принаймні 1 700 осіб.

Голова рятувальної служби Республіки Гаїті Джеррі Чандлер повідомив журналістам, що лікарні переповнені пораненими. Американський телеканал CNN передає, що у місті Жеремі медикам довелося поставити намети у дворі однієї з місцевих лікарень, щоб надати допомогу всім постраждалим.

«Зараз найнагальніше питання — це медичне забезпечення. Ми почали відправляти медикаменти та персонал в установи, які постраждали від землетрусу. Тих, хто потребує особливої екстреної допомоги, було евакуйовано. Евакуація буде ще сьогодні та завтра», — сказав на пресконференції прем'єр-міністр Гаїті Аріель Анрі.

Голова уряду облетів зону стихійного лиха на гелікоптері. Анрі ввів надзвичайний стан у країні щонайменше на місяць.

Епіцентр землетрусу знаходився приблизно у 8 км від міста Пті-Тру-де-Ніппо. Поштовхи відчувалися у густонаселеній столиці Гаїті Порт-о-Пренсі, а також на Кубі і Ямайці.

Геологічна служба США продовжує фіксувати повторні поштовхи. Один з них стався пізно ввечері 14 серпня (ранок 15 серпня в Україні). Його магнітуда — 5,8 бала.

Рятувальним роботам найближчим часом можуть перешкодити дві серйозні проблеми. Метеорологи попереджають, що Гаїті лежить на можливій траєкторії тропічного шторму «Грейс». Він несе з собою потужні зливи, які вже 16 та 17 серпня тут можуть викликати повені та зсуви.

Друга проблема — озброєні банди. З початку червня вони контролюють головну автомобільну трасу, яка проходить через столичний район Мартессан.

«Всі знають, що у нас проблема з Мартессаном. Проте ми вирішили, що допомога постраждалим від землетрусу повинна пройти», — підкреслив Анрі. Безпеку доставлення життєво необхідних вантажів повинні забезпечити військові та поліція.

Нагадаємо, на початку липня група озброєних людей увірвалася до резиденції президента Республіки Гаїті Жовенеля Моїза та вбила його. Дружина Моїза отримала важкі поранення.

Президент США Джо Байден пообіцяв надати Гаїті термінову допомогу в лікуванні поранених та відновленні інфраструктури.

Республіка Гаїті досі не відновилася після руйнівного землетрусу 2010 року. Тоді у країні загинуло майже 300 тисяч осіб. При цьому магнітуда була нижче, ніж зараз.

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