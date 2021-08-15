Потужний вибух паливного резервуара забрав життя понад 20 осіб

Вранці 15 серпня на півночі Лівану у провінції Аккар вибухнув паливний резервуар. За інформацією телеканалу MTV, в ньому знаходилося 60 тисяч літрів мазуту. Вибух прогримів о 03:30 за місцевим часом. Почалася сильна пожежа. За словами очевидців, рятувальники зуміли локалізувати полум'я.

Щонайменше 22 людини загинули. Ще 79 постраждали. Про це повідомив у Twitter керівник ливанського товариства Червоного Хреста Джордж Кеттане. За його даними, кілька людей зникли безвісти.

«Причина вибуху залишається невідомою, на місці працюють 24 бригади швидкої допомоги, які доставляють постраждалих до лікарень міста Тріполі. У більшості з них опіки різного ступеня тяжкості», — написав Кеттане.

У соціальних мережах з'явилися відео пожежі на місці вибуху.

Watch: Footage being shared online shows the gas tanker explosion in the #Tleil area of the Akkar district in #Lebanon. https://t.co/7ykoxCUopI pic.twitter.com/ncZyhPVtLd - Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 15, +2021

Трагедія в Аккарі сталася через рік після руйнівного вибуху у порту Бейрута. 4 серпня 2020 року там вибухнуло понад 2 700 тонн аміачної селітри. Загинули майже 200 осіб, ще кілька тисяч отримали поранення. Вибух також спровокував великі руйнування у Бейруті. Завдані збитки перевищили 15 мільярдів доларів. Через кілька днів на тлі масових заворушень й акцій протесту уряд Лівану подав у відставку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про руйнівний землетрус на Гаїті. Магнітуда основного підземного поштовху склала 7,2 бала за шкалою Ріхтера. За останніми даними загинули 304 людини.

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