Страшний землетрус на Гаїті: рахунок жертв може йти на тисячі

У суботу, 14 серпня, на Гаїті стався потужний землетрус. Магнітуда основного підземного поштовху склала за різними даними від 7,2 до 7,5 бала за шкалою Ріхтера. Поки місцева влада повідомляє про 29 загиблих та десятки потерпілих. Однак Геологічна служба США вважає, що кількість жертв в результаті може зрости до декількох тисяч!

Як написав у Twitter прем'єр-міністр Гаїті Аріель Анрі, він мобілізує всі ресурси уряду для подолання наслідків стихії. За його словами, особливо постраждало місто Ле-Ке на південному заході країни. Там повністю зруйновано декілька будівель, зокрема великий готель.

Епіцентр землетрусу знаходився приблизно у 125 км на захід від Порт-о-Пренса, столиці Республіки Гаїті. Підземні поштовхи відчули на собі також жителі Куби і Ямайки.

Геологічна служба США попередила про небезпеку цунамі.

Це вже третій потужний землетрус на Гаїті за останні 11 років. І його магнітуда вище, ніж у двох попередніх. В результаті землетрусу, який стався у 2010 році, загинули близько 300 тисяч осіб. У 2018 році магнітуда склала 5,9 бала. Тоді стихійне лихо забрало життя близько 20 осіб.

Місцеві жителі кажуть, що 11 років тому були зруйновані тисячі будинків та інших споруд. Сильно постраждала інфраструктура. У країні довгий час не працювали близько 60% лікарень, тому що вони потребували відновлення. І ось стихія завдала новий важкий удар.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про трагедію, яка сталася в американському штаті Флорида. Там обвалився багатоповерховий житловий будинок. Загинули люди.

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