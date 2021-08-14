У Туреччині розбився літак з російськими рятувальниками, тушівшімі лісові пожежі: ніхто не вижив

У Туреччині розбився літак Міноборони Росії. Повітряне судно було задіяно в гасінні лісових пожеж в районі міста Кахраманмараш біля підніжжя хребта Східний Тавр. Всі вісім чоловік, що знаходилися на борту, загинули, повідомляє 360tv.

Літак Бе-200 впав в районі міста Адана, коли заходив на посадку. Імовірно пілот не впорався з керуванням в умовах складної гористої місцевості. Судно, знижуючись, зачепило гірський масив і розбилося.

На борту перебували п'ятеро російських військових і троє громадян Туреччини. Після падіння літака і пожежі шансів вижити не було. На місце відправлено пошуково-рятувальні групи.

Нагадаємо, пожежі в Туреччині в районі Середземного моря тривають з липня. Через горіння лісів довелося евакуювати частину туристів з популярних курортів. Українська авіація і рятувальники задіяні в гасінні вогню.

Фото commons.wikimedia.org

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