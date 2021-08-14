26.64 / 26.84 31.20 / 31.56
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У Туреччині розбився літак з російськими рятувальниками, тушівшімі лісові пожежі: ніхто не вижив

17:24 14 серпня 2021
пожежний літак

У Туреччині розбився літак Міноборони Росії. Повітряне судно було задіяно в гасінні лісових пожеж в районі міста Кахраманмараш біля підніжжя хребта Східний Тавр. Всі вісім чоловік, що знаходилися на борту, загинули, повідомляє 360tv.

Літак Бе-200 впав в районі міста Адана, коли заходив на посадку. Імовірно пілот не впорався з керуванням в умовах складної гористої місцевості. Судно, знижуючись, зачепило гірський масив і розбилося.

На борту перебували п'ятеро російських військових і троє громадян Туреччини. Після падіння літака і пожежі шансів вижити не було. На місце відправлено пошуково-рятувальні групи.

Нагадаємо, пожежі в Туреччині в районі Середземного моря тривають з липня. Через горіння лісів довелося евакуювати частину туристів з популярних курортів. Українська авіація і рятувальники задіяні в гасінні вогню.

Фото commons.wikimedia.org

277

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Море

Медузи в Кирилівці знову відступили: що сталося

«Я вас розведу»: Винник жорстко відповів на пропозицію

«Я вас розведу»: Винник жорстко відповів на пропозицію

На місці події

Названо імена офіцерів поліції, які загинули в страшному ДТП під Одесою

Коляска

Страховий стаж українцям будуть рахувати по-новому: всі деталі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.