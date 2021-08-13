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Момент вибуху автобуса у Воронежі потрапив на відео

10:37 13 серпня 2021
Автобус у Воронежі після вибуху

У п'ятницю, 13 серпня, Слідчий комітет Росії (СКР) опублікував на своєму YouTube-каналі кадри з місця вибуху автобуса у Воронежі. Як уже повідомляли «ФАКТИ», інцидент стався увечері 12 серпня під час посадки пасажирів на зупинці громадського транспорту поруч з торговим центром на вулиці Кольцовській.

На відео показано те, що лишилося після вибуху автобуса. Криміналісти оглядають транспортний засіб. Навколо нього розсипані металеві уламки, осколки скла, лежать дроти. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Крім того з'явилося відео самого вибуху.

За останніми даними, загинули дві людини, ще 17 отримали поранення.

СКР як основну версію розглядає несправність технічного обладнання. Слідство вважає, що мова йде про незаконне переобладнання автобуса з бензинового на газове паливо. Перевізника, якому належав автобус, вже викрили в незаконній установці газового обладнання на транспортних засобах, що йому належать. При цьому водій автобуса стверджував раніше, що його машина працювала на дизельному паливі.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв застеріг від поширення фейків щодо вибуху пасажирського автобуса. У соцмережах та ЗМІ обговорюються чутки про можливий теракт.

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