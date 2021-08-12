26.70 / 26.90 31.25 / 31.59
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У російському Воронежі вибухнув автобус: що відомо про постраждалих

22:59 12 серпня 2021
У російському Воронежі вибухнув автобус: що відомо про постраждалих

У російському Воронежі, де для Путіна будують новий літак «Судного дня», увечері 12 серпня прогримів вибух в маршрутному автобусі. Перші хвилини після вибуху потрапили на відео.

 

Як повідомили місцеві ЗМІ, відразу повідомили про 12 постраждалих (в службі швидкої допомоги заявили про шість поранених), на даний момент їх кількість зросла до 14.

 

Первинною причиною вибуху була названа детонація газових балонів, які нібито знаходилися в автобусі. Однак у перевізника цю версію відкидають, оскільки весь автопарк у них — дизельний.

Влада ж не розглядає і версію теракту.

Нагадаємо, в кінці липня в Росії стався вибух на магістральному газопроводі «Газпрому».

205

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

В Україні змінили порядок підтвердження трудового стажу для отримання пенсії: кого це стосується

Медуза

Прогулянка не для людей зі слабкими нервами: відпочиваючі показали «фарш з медуз» у Кирилівці

«Таких ще не бачила»: медузи продовжують атакувати пляжі Кирилівки

«Таких ще не бачила»: медузи продовжують атакувати пляжі Кирилівки

Ектор Хіменес-Браво

Які ніжки: Ектор Хіменес-Браво показав кохану

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.