У російському Воронежі вибухнув автобус: що відомо про постраждалих

У російському Воронежі, де для Путіна будують новий літак «Судного дня», увечері 12 серпня прогримів вибух в маршрутному автобусі. Перші хвилини після вибуху потрапили на відео.

Як повідомили місцеві ЗМІ, відразу повідомили про 12 постраждалих (в службі швидкої допомоги заявили про шість поранених), на даний момент їх кількість зросла до 14.

Первинною причиною вибуху була названа детонація газових балонів, які нібито знаходилися в автобусі. Однак у перевізника цю версію відкидають, оскільки весь автопарк у них — дизельний.

Влада ж не розглядає і версію теракту.

Нагадаємо, в кінці липня в Росії стався вибух на магістральному газопроводі «Газпрому».

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