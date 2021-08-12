Секс-відео з сином Байдена підірвало мережу

Увечері 11 серпня у мережі з'явилося скандальне відео одкровень Гантера Байдена, сина президента США Джо Байдена. Запис було зроблено у січні 2019 року. Гантер розговорився з повією. Повністю гола жінка слухає його зізнання, зрідка ставлячи питання. Потім вона виконує свою роботу. Мабуть, Гантеру полегшало, після того, як він виговорився.

Читайте в «ФАКТАХ» — Гантер Байден: «Я бродив трущобами Лос-Анджелеса в пошуках дози. Батько знайшов мене там, обійняв і заплакав«

Відео виклала британська газета The Daily Mail. Видання не повідомляє, яким чином запис з'явився у розпорядженні редакції. Однак його справжність не викликає сумнівів.

Гантер Байден, вочевидь, забув вимкнути відеокамеру ноутбука. До речі, він відомий тим, що любив раніше записувати «домашні відео», й це принесло йому та його батькові чимало неприємностей. Записи, які потрапляли у мережу раніше, показували Гантера в непривабливому вигляді. Він або перебував під кайфом, або займався сексом.

Це відео не є винятком. Особливий інтерес представляють одкровення сина американського президента. Гантер розповідає повії, як проводив час у Лас-Вегасі у 2018 році. Він каже, що знімав пентхаус у готелі вартістю 10 тисяч доларів за ніч. Провів він у цьому номері 18 днів. Попереджаємо, мова Хантера рясніє нецензурною лайкою.

«Я витратив там ох… купу бабла. Я був там з тими хлопцями. Один з них, він не такий, як ти… Він любив, щоб навколо було багато народу. Любив ці еб… вечірки…» - згадує Байден-молодший.

Далі він розповідає про те, як у Вегасі у нього вкрали ноутбук. The Daily Mail припускає, що це вже третій комп'ютер, який втратив Гантер. Перший він сам здав у ремонт у Делавері. При цьому забув видалити з нього інформацію особистого характеру. Він також забув потім забрати ноутбук з ремонту та не заплатив власнику майстерні. А той переглянув вміст файлів та передав комп'ютер ФБР.

Другий ноутбук у Гантера вже вилучили агенти ФБР під час розслідування.

І ось тепер Байден-молодший зізнається, що у нього пропав, виявляється, ще й третій ноутбук. Гантер впевнений, що комп'ютер вкрали наркодилер та його помічники, які були росіянами.

Увага! Відео містить нецензурну лексику англійською мовою, а також кадри сексуального характеру! 18+

«Я відправився у джакузі сам. А це еб … ванна закріплена на верхньому поверсі, на самому краю. Там все у склі. Це нерозумно. Останнє, що я пам'ятаю, це я сиджу у джакузі. А потім все. Головне, що я ніколи не відключаюся. А тут відключився. Я прокинувся та бачу, як Мігель, Пірс та ще один їхній приятель бігають там та збирають речі. Вони всіх вигнали з номера, всіх, хто був на вечірці. І миють, чистять все навколо. Вони вже збиралися йти, а тут я прокинувся. А ще там була жінка, російська, 35 років, дуже симпатична, натуральна брюнетка. Вона відмовилася йти з номера. Наполягала, щоб вони викликали швидку. А вони не викликали. І вони не знали, чи живий я, чи помер…» - розповідає Гантер.

«Думаю, це Мігель вкрав мій комп'ютер. Думаю, всі троє це зробили. Ця трійця завжди була разом, одна ряжка. Дилер та два його приятелі. Я тягав їх за собою всюди. Еб …, реально всюди, де тільки були мої мізки, лайно», — продовжує Байден-молодший.

«І вони придбали відеозапис зі мною, коли я роблю це. Ну, ти розумієш. Відео, де я займаюся гребаним сексом, божевільним сексом. Мій комп'ютер, та в мене там тонни таких відео. Я ніколи не вимикаю камеру. Вона весь час працює. А він знав пароль. Він часто його сам вводив, розумієш? Це еб … шалено лайно. І хтось вкрав це. А він знав пароль, тому що прикидався, що щось шукає в інтернеті. Лайно!» - каже Гантер.

Повія цікавиться, чи не боїться Гантер, що росіяни спробують його шантажувати. «У певному сенсі боюся, так», — відповідає він.

«Мій батько балотується у президенти. Так. І я балакаю про це весь час. І вони ще знають, що я заробляю мільйони доларів на нафті…» - продовжує Гантер. Далі він висловлює побоювання, що злодії вже могли продати його домашнє порно представникам ЗМІ, і він не зможе викупити ці записи.

The Daily Mail повідомляє, що на жорсткому диску, який опинився у розпорядженні видання, містяться також фотографії напівоголеного Гантера Байдена, які було зроблено у Лас-Вегасі. На кількох знімках він зображений з брюнеткою. Жінка стоїть перед ним на колінах, а він тримає її за волосся, притискаючи її голову. Там є і фото паспорта брюнетки, згідно з документом, вона є росіянкою.

Інша серія фотографій зроблена у будинку, який Хантер орендував раніше на Голлівудських Холмах у Лос-Анджелесі. На них ця ж брюнетка веселиться біля басейну з трьома чоловіками. На цій вечірці є і сам Байден-молодший у компанії двох оголених дівчат. Але ці фото видання поки не публікує.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Федеральний суд Мангеттена прийняв до розгляду позов проти принца Ендрю, середнього сина Єлизавети II. Його звинувачують у сексуальному насильстві стосовно неповнолітньої.

133

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter