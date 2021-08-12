«Православний активіст» напав на відомого російського журналіста Невзорова: відео інциденту

Російський журналіст Олександр Невзоров, який часто критикує російських церковників, постраждав від православного фанатика. Коли Невзоров знайомив читачів зі своїми новими книгами, на автора накинувся молодик і дав ляпаса. Відео опубліковано на YouTube-каналі Невзорова.

Приводом для конфлікту стали книги «Мистецтво ображати» і «Уроки атеїзму». Агресивний чоловік обурювався, що через непривабливі дії окремих священиків Невзоров критикує всю православну церкву.

Хулігана скрутила охорона, на місце викликали поліцію, але Невзоров заявив, що претензій до кривдника не має.

«Які до нього можуть бути претензії? Він член секти і діє не по своїй волі», — заявив журналіст.



Невзоров назвав інцидент прикладом «християнської злоби», але заяву в поліцію на кривдника писати не буде. «У товариша є свої уявлення. Згодом він, можливо, навчиться представляти свої уявлення більш цивілізовано… Не маю до нього претензій. Пропоную дати йому можливість жити так, як він живе», — підсумував Невзоров.

Нагадаємо, Невзоров свого часу отримав духовну освіту, але зараз різко критикує РПЦ і називає її «сектою», а російських священиків — «самосвятами». В інтерв'ю «Фактам» Невзоров розповідав, що в Україні погано розуміють рівень маразму, що панує в Росії.

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