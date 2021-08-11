Велика екологічна катастрофа сталася в Чорному морі: перші подробиці НП

Біля берегів Новоросійська в Чорному морі сталася серйозна екологічна катастрофа — в прибережні води вилилася нафта з танкера. За даними ЗМІ, представники Каспійського трубопровідного консорціуму заявляють про забруднення на площі в 200 квадратних метрів, проте вчені і фахівці схильні вважати, що мова йде як мінімум про 80 кв.км.

Судячи по зйомках з космосу, нафтова пляма вже витягнулася на 19 кілометрів.

Інформація про зйомку з космосу

Проте в коментарі РІА Новини головний науковий співробітник Інституту океанології РАН Андрій Костяной спрогнозував, що нафтова пляма може саме зникнути до вечора середи, 11 серпня.

«Оскільки погода спекотна, летючість велика, приблизно до 50 відсотків обсягу нафти випаровується за перші 12 годин. Це залежить від того, що саме виливалося — дизельне паливо або мазут», — сказав Костяной.

На його думку, оскільки через шторм пляма забруднення не прибило до берега, то і проводити очистку берегової лінії не знадобиться.

Морський інцидент стався увечері 7 серпня під час завантаження грецького танкера Minerva Symphony, повідомляє yuga.ru.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року біля берегів Одеси зазнав аварії танкер «Делфі» (IMO 8 866 266) під прапором Молдови, який спровокував забруднення акваторії, а через рік витік нафтопродуктів під Одесою сталася під час аварії судно «Аметист» Морської пошуково-рятувальної служби.

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