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Світ

Свобода слова та смерть: у Мексиці наркокартель стурбований недотриманням журналістських стандартів

15:17 11 серпня 2021
Прапор Мексики

У Мексиці, де раніше заарештували серійного вбивцю-канібала, злочинне угруповання «Картель нового покоління Халіско» розповсюдило відео з погрозами вбити ведучу Азучену Уресті, яка працює на телеканалу Milenio. Про це повідомляє The Guardian.

Причина загроз — неправильне, на думку представників картелю, висвітлення подій в штаті Мічоакан. У кадрі до журналістки звертається людина від імені лідера «Картелю нового покоління Халіско».

Телеведучу звинуватили в симпатіях до так званих груп самооборони Мічоакана, з якими у картелю йде війна. Автори відео стверджують, що групи самооборони організовані конкуруючими продавцями наркотиків. Представники картелю підтримують свободу слова, але вимагають рівномірного освітлення подій.

Прес-секретар президента Мексики заявив, що уряд вживе заходів для захисту Уресті.

Нагадаємо, в Мексиці затримали двох жорстоких вбивць, які розчленували 20 молодих жінок.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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