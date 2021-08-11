Свобода слова та смерть: у Мексиці наркокартель стурбований недотриманням журналістських стандартів

У Мексиці, де раніше заарештували серійного вбивцю-канібала, злочинне угруповання «Картель нового покоління Халіско» розповсюдило відео з погрозами вбити ведучу Азучену Уресті, яка працює на телеканалу Milenio. Про це повідомляє The Guardian.

Причина загроз — неправильне, на думку представників картелю, висвітлення подій в штаті Мічоакан. У кадрі до журналістки звертається людина від імені лідера «Картелю нового покоління Халіско».

Телеведучу звинуватили в симпатіях до так званих груп самооборони Мічоакана, з якими у картелю йде війна. Автори відео стверджують, що групи самооборони організовані конкуруючими продавцями наркотиків. Представники картелю підтримують свободу слова, але вимагають рівномірного освітлення подій.

Прес-секретар президента Мексики заявив, що уряд вживе заходів для захисту Уресті.

Нагадаємо, в Мексиці затримали двох жорстоких вбивць, які розчленували 20 молодих жінок.

Фото: https://ua.depositphotos.com

122

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter