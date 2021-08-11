У вівторок, 10 серпня, директор групи вчених Оксфорда з розробки вакцини AstraZeneca професор Ендрю Поллард виступив перед парламентською групою щодо коронавірусу у Лондоні. Штам «Дельта» унеможливлює формування колективного імунітету у населення, заявив він.

«Проблема полягає у тому, що цей вірус — не вірус кору. Якщо прищепити від кору 95% населення, вірус кору більше не зможе передаватися. Штам „Дельта“ буде заражати й тих, хто прищепився», — цитує Полларда британська газета The Guardian.

Професор підкреслив, що вірус рано чи пізно знайде людей, які не вакциновані. Засобів для повної зупинки його передачі не існує. Однак Поллард не бачить підстав для паніки. Вакцини, що існують, хоча і не рятують від зараження, але є досить ефективним засобом захисту від тяжкого перебігу ковіду.

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Британський вчений зазначив, що навіть у разі зниження рівня антитіл після вакцинації імунна система людини буде пам'ятати про щеплення протягом десятиліть та забезпечить певний ступінь захисту при зустрічі з вірусом. Саме тому вакцинація необхідна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що розповів про особливості штаму «Дельта» головний санітарний лікар України Ігор Кузин.

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