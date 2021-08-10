Секс-скандал змусив зірку американських демократів піти у відставку

У вівторок, 10 серпня, губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо оголосив про свою відставку. Як уже повідомляли «ФАКТИ», один з найпопулярніших американських політиків опинився під тиском з боку громадськості та керівництва Демократичної партії, членом якої він є, після серії звинувачень у сексуальних домаганнях. Президент США Джо Байден особисто закликав Куомо залишити губернаторський пост.

Сталося це після оприлюднення звіту про незалежне розслідування, яке проводила прокуратура штату у зв'язку зі звинуваченнями на адресу губернатора. Куомо сам ініціював це розслідування, бо був впевнений у тому, що воно доведе його невинуватість.

«Витрачати даремно енергію на відволікаючі фактори, остання річ, яку може дозволити собі уряд. І я не хочу бути причиною цього. За обставин, що склалися, краще, що я можу зробити, це піти у сторону…» - заявив Куомо 10 серпня.

Кеті Гокул

Він повідомив, що протягом найближчих 14 днів обов'язки губернатора штату Нью-Йорк буде виконувати віцегубернатор Кеті Гокул. Варто зазначити, що вона стала першою жінкою в історії штату, яка опинилася у губернаторському кріслі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що суд Пенсільванії скасував вирок відомому американському коміку Біллу Косбі, який відбував тюремний термін за зґвалтування.

Фото The New York Daily News

267

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter