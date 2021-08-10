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Секс-скандал змусив зірку американських демократів піти у відставку

20:15 10 серпня 2021
Ендрю Куомо пішов у відставку

У вівторок, 10 серпня, губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо оголосив про свою відставку. Як уже повідомляли «ФАКТИ», один з найпопулярніших американських політиків опинився під тиском з боку громадськості та керівництва Демократичної партії, членом якої він є, після серії звинувачень у сексуальних домаганнях. Президент США Джо Байден особисто закликав Куомо залишити губернаторський пост.

Сталося це після оприлюднення звіту про незалежне розслідування, яке проводила прокуратура штату у зв'язку зі звинуваченнями на адресу губернатора. Куомо сам ініціював це розслідування, бо був впевнений у тому, що воно доведе його невинуватість.

«Витрачати даремно енергію на відволікаючі фактори, остання річ, яку може дозволити собі уряд. І я не хочу бути причиною цього. За обставин, що склалися, краще, що я можу зробити, це піти у сторону…» - заявив Куомо 10 серпня.

Кеті Гокул

Він повідомив, що протягом найближчих 14 днів обов'язки губернатора штату Нью-Йорк буде виконувати віцегубернатор Кеті Гокул. Варто зазначити, що вона стала першою жінкою в історії штату, яка опинилася у губернаторському кріслі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що суд Пенсільванії скасував вирок відомому американському коміку Біллу Косбі, який відбував тюремний термін за зґвалтування.

Фото The New York Daily News

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