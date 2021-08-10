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Світ

У Росії ніколи не буде Майдану, — Дмитро Биков

0:30 11 серпня 2021
Дмитро Биков

Російський письменник і поет Дмитро Биков, який нещодавно побував у Києві, вважає, що більшість громадян Росії опозиційні до влади. Про це він сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Аргументуючи свою точку зору, Биков сказав, що опозицією вважає тих, хто мовчить в Росії. «Мовчазна більшість в Росії — це завжди опозиція. Це завжди буде так! Це люди, які чекають, коли влада щось не так зробить і вони негайно, у ту ж секунду, переключаться. Тільки момент цього перемикання ніколи не може бути передбачений з достатньою чіткістю, але він безсумнівно буде», — вважає російський письменник.

При цьому Биков вважає, що зовсім неважливо, чи виходить російська опозиція на протести. «Мені здається, опозиція, яка не виходить на вулиці, навіть більш небезпечна, тому що її соціологічно ніяк не заміряти. Вона непередбачувана», — зазначив він і додав, що в Росії неможливі революції, як в Україні.

«Майдан — це абсолютно не російська формат. Майдану ніколи не буде і, може бути, Майдан і не потрібен… Є різний формат. Є „російський бунт, безглуздий і нещадний“, чого не приведи Господи, є оксамитова революція і досить стрімкий у таких випадках переворот зверху, є різні форми громадянської непокори (вони теж досить ефективні)… в якій формі це станеться найближчим часом і у який час відбудеться — цього ніхто вам ніколи не скаже. Може бути, це й на краще, що у кожній країні своя форма національної незгоди. І як це буде розвиватися (у Росії. — Авт.), я не знаю», — заявив Дмитро Биков.

Раніше «ФАКТИ» писали про творчий вечір Дмитра Бикова у Києві, під час якого письменник на питання, як він ставиться до України, сказав: «Приблизно так само, як до більшості моїх київських довгих і недовгих подруг, з твердим розумінням, що вони дуже гарні і разом нам було дуже добре, але тепер ми — чужі».

Фото з Вікіпедії.

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