«Зуби і волосся випало, важив 40 кілограмів»: зниклий з екранів зірка російського кіно заявив про отруєння

У Росії, де нещодавно у лікарню потрапив єдиний син знаменитого актора Інокентія Смоктуновського Филип, загадковим чином змінилася доля зірки серіалу «Тетянин день» Артема Артем'єва — 48-річний актор веде усамітнений спосіб життя, заявляючи, що йому загрожують.

Як пише «СтарХіт», у програмі у Андрія Малахова Артем'єв заявив, що його отруїли, і що він шість років пролежав: «…В туалет сходити не міг. Зуби все випали, волосся випало. Важив 40 кілограмів … Вмирав, але це пройшло. Мені вже краще, шукаємо протиотруту. Ходити почав, слава Богу!»

Скріншот відео з Артемом Артем'євим

При цьому актор не говорить, хто його переслідує — мовляв, ця тема не для телебачення, вона пов'язана з «не дуже хорошими справами», що почалися років десять тому.

Разом з Артем'євим знаходиться його обраниця Валентина, яка розповіла, що вони ледве-ледве зводять кінці з кінцями. «Артему буває добре, буває погано — хвилями, але в цілому краще вже. Раніше було гірше, він взагалі не вставав», — стверджує вона і додає, що актора не беруться лікувати через нібито рак кишківника. Вона ж впевнена, що онкології немає, але у кишківнику є щось, що потрібно обстежити.

Видання стверджує, що Артем і Валентина ледве зводять кінці з кінцями — живуть в будинку знайомих, а харчуються в основному зеленню. Якось Артем'єву у клініці видалили два зуба, так він втік — платити за послуги стоматолога було нічим. «Виживаємо тим, що крадемо їжу у магазинах. Іноді ловлять, що не зовсім приємно. Трава у лісі — нам на допомогу», — не приховує пара.

За іншою версією, стан Артема пов'язаний саме з Валентиною. Видання стверджує, що вона багато заборгувала, і що паспорти РФ у неї немає — вона надіслала до студії скан закордонного паспорту, але документ виявився фальшивими. Не виключено, що Артем Артем'єв потрапив у секту, з якої не може вибратися.

Артем Артем'єв брав участь у роботі над кримінальним телесеріалом «Адвокат», бойовиком «Інструктор», детективною мелодрамою «Молоді і злі», фільмами «Злочинна пристрасть», «Рівняння з усіма відомими»…

Він почав начвчатися на акторський факультет Ташкентського театрального інституту імені А. Н. Островського у 1990 році, а у 2006 році вступив на вищі режисерські курси.

Нагадаємо, що нещодавно у реанімації помер російський актор і каскадер Ігор Регнер, якого у кінці липня знайшли сильно травмованим. Він більше тижня перебував у комі та був підключений до апарату ШВЛ. За однією з версій, він сильно постраждав, впавши зі сходів.

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