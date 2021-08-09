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Колишнього главу бойовиків «ДНР» Трапезникова побив у Росії губернатор Калмикії, — ЗМІ

21:56 9 серпня 2021
Колишнього главу бойовиків «ДНР» Трапезникова побив Росії губернатор Калмикії,&nbsp;— ЗМІ

Губернатор Калмикії, а в минулому багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу Бату Хасіков побив голову міської адміністрації Елісти Дмитра Трапезникова, відомого також так екс-бойовика самопроголошеної «ДНР».

Розбірки закінчилися для Трапезникова госпіталізацією, повідомили місцеві Telegram-канали.

Інші джерела стверджують, що Хасиков нібито останнім часом поводився «досить напружено, місцями неадекватно».

Бату Хасіков

Так, наприклад, раніше він у присутності інших чиновників погрожував міністру охорони здоров'я республіки «демонстрацією прийомів кікбоксингу».

Цікаво, що зовсім нещодавно Хасіков називав Трапезникова ефективним менеджером.

Нагадаємо, призначення Трапезникова мером Елісти супроводжувалося протестами з боку місцевих жителів, які прямо назвали його терористом.

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