Губернатор Калмикії, а в минулому багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу Бату Хасіков побив голову міської адміністрації Елісти Дмитра Трапезникова, відомого також так екс-бойовика самопроголошеної «ДНР».

Розбірки закінчилися для Трапезникова госпіталізацією, повідомили місцеві Telegram-канали.

Інші джерела стверджують, що Хасиков нібито останнім часом поводився «досить напружено, місцями неадекватно».

Бату Хасіков

Так, наприклад, раніше він у присутності інших чиновників погрожував міністру охорони здоров'я республіки «демонстрацією прийомів кікбоксингу».

Цікаво, що зовсім нещодавно Хасіков називав Трапезникова ефективним менеджером.

Нагадаємо, призначення Трапезникова мером Елісти супроводжувалося протестами з боку місцевих жителів, які прямо назвали його терористом.

245

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter