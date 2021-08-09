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США ввели санкції проти оточення Лукашенка

18:29 9 серпня 2021
США ввели санкції проти оточення Лукашенка

Президент США Джо Байден своїм указом запровадив нові санкції проти режиму Лукашенка в Білорусі. Як повідомляє прес-служба Білого дому, в Адміністрації Байдена вважають, що дії Білорусі являють «незвичайну і надзвичайну» загрозу національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів.

«Включаючи незаконну і репресивну діяльність, що випливає з фальсифікації президентських виборів в Білорусі і їх наслідків, таких як ліквідація політичної опозиції і організацій громадянського суспільства та порушення режимом і створення загрози для міжнародних цивільних авіаперевезень», — заявив американський лідер.

Серед іншого, нові санкції включають блокування активів офіційних осіб Білорусі, також нові обмежувальні заходи торкнуться секторів енергетики, оборонного сектора і транспорту.

За даними ЗМІ, санкції торкнуться 23 фізичних та 21 юридичної особи, пов'язаних з Білоруссю. Зокрема, мова йде про найбільшому експортері мінеральних добрив «Білоруськалій» і Національному олімпійському комітеті країни.

Своє рішення щодо режиму Лукашенка прийняло і уряд Канади. Так будуть застосовані обмеження на ключові сектори білоруської економіки (серед них — виробництво нафтопродуктів і продукції з хлористого калію), а білоруським державним суб'єктам мінімізують доступ до міжнародного фінансування, повідомляє прес-служба МЗС Канади.

Відзначимо, що сам глава режиму в Білорусі Олександр Лукашенко ніяких прігрешеній за собою не бачить.

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