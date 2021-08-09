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У популярній серед українських туристів країні знову вимагають носити маски на вулиці

17:22 9 серпня 2021
У популярній серед українських туристів країні знову вимагають носити маски на вулиці

Грузія, яка з 1 червня відкрила сухопутний кордон для туристів, знову повертає правило обов'язкового носіння захисних масок на відкритому просторі при скупченні більше п'яти осіб (діяло до 22 червня).

Як повідомляє агентство Грузія онлайн, приводом для посилення обмежень стало погіршення епідемічної ситуації в країні. Так, за даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу було діагностовано 2236 випадків інфікування, 44 людини померли.

При цьому в країні повністю вакцинували від коронавіруса 5,3% населення (одну дозу вакцини отримали 431 894 особи, повний курс вакцинації пройшли 197 118 людей).

Нагадаємо, в Україні наразі розглядають можливість повернення штрафних санкцій за відмову від носіння масок в громадських місцях.

Фото з Pixabay

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