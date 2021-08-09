У США від ковіду помер один з найвідоміших антиваксів у країні

У США у віці 65 років помер відомий телерадіоведучий Дік Фаррел. Він був затятим прихильником Дональда Трампа та не вірив у коронавірус. Фаррел активно закликав американців не робити щеплення. Він критикував дії влади й, особливо головного інфекціоніста доктора Ентоні Фаучи, якого називав «брехливим виродком».

Фаррел заразився коронавірусом і опинився у важкому стані у лікарні. Він помер 4 серпня. Про смерть телеведучого повідомила 8 серпня його подруга Кіт Фарлі. «З важким серцем говорю про це. Це сталося несподівано. Мені буде його не вистачати», — сказала вона.

Ще одна близька подруга Фаррела Емі Лі Гейр заявила: «Дік написав мені: „Зроби щеплення!“ Він сказав, що вірус — це не жарт. І він шкодує про те, що не вакцинувався».

«Я, як і Дік, не довіряла вакцинам. Я довіряла моєму імунітету. Але коли Фаррел захворів, я злякалася. Зрозуміла раптом, що ковід страшніше за будь-який побічний ефект, який може викликати щеплення. І я пішла й зробила укол», — сказала Гейр.

Дік Фаррел народився у Нью-Йорку. Там починав свою кар'єру. Став популярним, коли перебрався до Флориди. Його шоу завжди відрізнялися напористістю. Він любив шокувати співрозмовників і аудиторію.

Фаррел вірив у те, що президентські вибори 2020 року у США було сфальсифіковано. Він стверджував, що перемогу здобув Трамп.

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