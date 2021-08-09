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Помер відомий дисидент та правозахисник Ковальов

9:52 9 серпня 2021
Сергій Ковальов

У Росії помер ще один дисидент і вчений — вранці у понеділок, 9 серпня, не стало 91-річного біолога і правозахисника Сергія Адамовича Ковальова.

«Сергій Ковальов — вчений-біолог, який встиг поборотися з „лисенківщиною“; один з найвідоміших учасників правозахисного руху в СРСР, який у 1969 році увійшов до ініціативної групи із захисту прав людини, був редактором „Хроніки поточних подій“; політв'язень, який відсидів 7 років у радянських таборах; державний і громадський діяч пострадянської Росії, який послідовно боровся за ті ж принципи на державному рівні: за права людини, проти війни у Чечні, проти насильства і брехні; політичний мислитель», — повідомляють в організації Міжнародний меморіал.

Сергій Ковальов відомий також і тим, що 10 серпня 2008 року засудив позицію російського керівництва у грузино-південно-осетинському конфлікті. У березні 2010 року він підписав звернення російської опозиції «Путін повинен піти», а у 2014 році — звернення проти політики російської влади у Криму.

У листопаді 2016 року вчений, виступаючи на Другому Кримському форумі у Львові, засудив розв'язану Росією «кримську авантюру»: «Росія тягне за собою багато у світі. Необхідно зрозуміти, що це небезпечно, що Росія — це загроза всьому світові. Анексія Криму свідомо була вирішена двома простими міркуваннями, які неможливо приховати: а чому не взяти те, що силою можна відібрати. А ще цей крок має на меті не пустити Україну в Європу. Кримська авантюра Росії відрізняється нахабством, масштабністю, несподіваністю. Але це не нова для Росії стратегія, вона починається з 1917 року і до 2014, і кінця, і краю їй не видно».

Нагадаємо, що в Україні за останні дні не стало кількох відомих громадських і політичних діячів. Так, 7 серпня у Києві попрощалися з колишнім прем'єр-міністром і першим головою СБУ Євгеном Марчуком, який помер від ускладнень на тлі коронавірусної інфекції.

А 8 серпня на 60-му році житті не стало відомого художника, керівника Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда.

Фото зі сторінки організації Міжнародний меморіал у соціальних мережах.

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