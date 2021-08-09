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«Смерть була раптовою і швидкою»: в Ризі помер автор «Путінбургу»

8:34 9 серпня 2021
Дмитрий Запольський

У Латвії раптово помер відомий журналіст-розслідувач, автор книги «Путінбург» Дмитро Запольський. Йому було 62 роки. Про смерть Запольського повідомила його дружина Єлизавета.

Запольський в 2011 році емігрував з Росії до Фінляндії, де і жив останні 10 років. Нинішнього літа сім'я вирушила в подорож. У Ризі Запольський раптом відчув, що почувається погано. «Імовірно тромб, хоча точної інформації поки немає. Смерть була раптовою і швидкою», — каже дружина журналіста.

Тіло Запольського готують до вивозу до Фінляндії.

дмитрий запольский
Дмитро Запольський

Найвідоміша робота Запольського — книга «Путінбург» про дев'яності роки в Санкт-Петербурзі і про прихід до влади Володимира Путіна. Запольський, будучи журналістом, займався кримінальною тематикою, а тому відстежив, як «прийшли до успіху» нинішні російські мільярдери і як зародилося і стверджувалося таке явище як «путінзм». Книга була випущена у Великобританії влітку 2020 року. До цього побачила світ «Кремлівська кухня». Критики назвали її навчальним посібником із особливостей політики в Росії.

З огляду на популярність Запольського і його книги, друзі наполягають на проведенні ретельного розслідування причин смерті. Раптова хвороба письменника виглядає вкрай підозрілою.

Нагадаємо, Дмитро Запольський свого часу вважався людиною з найближчого кола Анатолія Собчака і Володимира Путіна. У своїй статті з приводу загибелі Бориса Нємцова в Москві Запольський висунув несподівану версію, що могло стояти за вбивством опозиціонера.

Фото Dmitry Zapolskiy / Facebook

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