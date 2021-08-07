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Недитячий відпочинок: в російському літньому таборі зґвалтували 7-річну дівчинку

21:01 7 серпня 2021
Дівчинка

У дитячому таборі, який знаходиться в районі Санкт-Петербурга, сталося зґвалтування. Раніше в РФ підліток вбив школярку через відмову з ним цілуватися. Про подію в СПб повідомляє Росбалт.

У поліцію звернулася 37-річна мешканка Петербурга. Вона заявила, що її 7-річна донька перебувала в дитячому таборі «Маяк» в селищі Молодіжне. Там, за словами жінки, «невідомий хлопчик» вчинив стосовно її дочки насильницькі дії сексуального характеру.

Тепер вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Раніше повідомлялося, що в Полтавській області при загадкових обставинах загинула неповнолітня дівчина — у вбивстві підозрюється 15-річний школяр. Нагадаємо, що під Києвом чоловік покликав відійти поговорити 15-річну дівчину та зґвалтував її.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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