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ЄС зажадав від України скасувати практику видачі другого дійсного закордонного паспорта

17:01 7 серпня 2021
Закордонні паспорти

В Євросоюзі закликали Україну скасувати можливість мати одночасно два діючих паспорта для виїзду за кордон, з якими іноді виникають проблеми. Про це повідомляє «Європейська правда».

У четвертому звіті Єврокомісії в рамках механізму призупинення безвізових режимів відзначається, що Польща ідентифікувала громадян України, в яких більше одного законно оформленого паспорта. Причому іноді в документах змінені особисті дані — це дозволяє залишатися в ЄС за межами обмеження 90 днів.

«Скасувати можливість для громадян України мати одночасно більше одного дійсного паспорта; припинити видачу таких „додаткових“ паспортів і скасувати дію тих, які були видані», — вказується в рекомендації Єврокомісії для України.

Нагадаємо, Україна очікує від ЄС «промислового безвіза».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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