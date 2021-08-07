ЄС зажадав від України скасувати практику видачі другого дійсного закордонного паспорта
В Євросоюзі закликали Україну скасувати можливість мати одночасно два діючих паспорта для виїзду за кордон, з якими іноді виникають проблеми. Про це повідомляє «Європейська правда».
У четвертому звіті Єврокомісії в рамках механізму призупинення безвізових режимів відзначається, що Польща ідентифікувала громадян України, в яких більше одного законно оформленого паспорта. Причому іноді в документах змінені особисті дані — це дозволяє залишатися в ЄС за межами обмеження 90 днів.
«Скасувати можливість для громадян України мати одночасно більше одного дійсного паспорта; припинити видачу таких „додаткових“ паспортів і скасувати дію тих, які були видані», — вказується в рекомендації Єврокомісії для України.
Нагадаємо, Україна очікує від ЄС «промислового безвіза».
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