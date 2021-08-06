Нас коптять з димком: лісові пожежі вирують на підступах до Афін, Олімпії та знаменитого грецького монастиря

На півдні Європи триває боротьба з численними лісовими пожежами. Особливо складною за останню добу стала ситуація у Греції. Вночі 5 серпня з новою силою спалахнули ліси на півострові Пелопоннес і острові Евбея. Сотням пожежників поки не вдається взяти вогонь під контроль.

На Евбеї полум'я поширюється одночасно у чотирьох напрямках. Воно загрожує головній місцевій святині — чоловічому монастирю Святого Давида Евбейського. У середу, 4 серпня, його мешканців евакуювали. Однак троє ченців категорично відмовилися покидати стіни монастиря.

Як пише британська газета The Guardian, навколо монастиря згоріли вже кілька сіл. Один з ченців зізнався журналістам: «Нас немов коптять поступово. З димком». За його словами, язики полум'я навколо монастиря підіймаються часом на висоту до 40 метрів.

Грецька поліція заявила, що буде змушена застосувати силу, щоб вивезти ченців у безпечне місце, якщо стане зрозуміло, що їхнє життя знаходиться під загрозою.

Понад 170 пожежників, 50 автомобілів, шість гелікоптерів та пожежних літаків довелося залучити для порятунку від вогню стародавньої Олімпії — колиски Олімпійських ігор. Агентство AMNA повідомило, що полум'я знищило близько 20 будинків й тепер рухається у напрямку гористої місцевості на північному заході Олімпії.

Вкрай напружена ситуація склалася навколо Афін. Столиця Греції вже третю добу оповита димом. Людям важко дихати.

У Туреччині виникла загроза загоряння тисяч тонн вугілля, які зберігаються на території теплової електростанції Кемеркой на узбережжі Егейського моря. Увечері 5 серпня із порту Орен, що знаходиться поруч, евакуювали сотні людей. Використовувалися човни берегової охорони.

Про масштабні пожежі повідомляє й влада Хорватії. У цій балканській країні вогонь знищив вже майже 1 600 гектарів лісу та сільськогосподарських угідь у Сегеті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як з Туреччини щодня евакуюють українських туристів через масштабні лісові пожежі.

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