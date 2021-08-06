Пропонував грати в карти на роздягання: найпопулярнішого американського політика було звинувачено у сексуальних домаганнях

У США досяг свого піку новий політичний секс-скандал. В епіцентрі подій опинився губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо. Ще навесні він був одним з найпопулярніших в Америці політиків. Його називали головною зіркою лібералів. Джо Байден розглядав Куомо як кандидата на пост міністра юстиції.

Тепер президент США особисто закликав губернатора Нью-Йорка піти у відставку. Байден зробив таку заяву після оприлюднення результатів незалежного розслідування щодо 63-річного Куомо, якого п'ять жінок звинуватили у сексуальних домаганнях.

«Я вважаю, що Куомо повинен піти у відставку», — заявив президент 3 серпня. При цьому Байден уникнув відповіді на питання, чи повинні члени законодавчих зборів штату ініціювати процедуру імпічменту щодо демократа Ендрю Куомо.

Закликають губернатора піти у відставку й інші впливові представники Демократичної партії, зокрема спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер.

Варто зазначити, що незалежне розслідування щодо Куомо були розпочато за його власною ініціативою. Губернатор категорично відкидав всі звинувачення на свою адресу та був упевнений, що розслідування захистить його репутацію.

Проте 3 серпня генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс підбила підсумки розслідування. Вона заявила, що сексуальним домаганням з боку Ендрю Куомо піддалися 11 жінок з-поміж його підлеглих, а також тих, хто не входить до адміністрації штату. Загалом з обвинуваченнями проти 63-річного голови штату виступили 11 жінок. Вони розповіли про образливі або непристойні коментарі з боку губернатора, домагання та поцілунки без їхньої згоди. Генпрокурор підкреслила, що Куомо своїми діями порушив закони штату та федеральні закони.

Тепер губернатору загрожує не тільки імпічмент або добровільна відставка (на яку він категорично не погоджується), але й кримінальне переслідування. Поліція штату, спираючись на розслідування прокуратури, яке мало цивільний характер, має право порушити кримінальну справу.

Неприємності для Куомо почалися ще наприкінці 2020 року. Ендрю тоді вже був відомий не тільки всім американцям, але й в інших країнах. Губернатор зумів максимально ефективно організувати у своєму штаті боротьбу проти пандемії коронавірусу. Куомо щодня проводив брифінги, які у прямому ефірі дивилися десятки мільйонів глядачів з усього світу. Його чіткі дії та заяви особливо виділялися на тлі розгубленості та непослідовності 45-го президента США Дональда Трампа й членів його адміністрації. Багато американців закликали Куомо балотуватися у президенти, але губернатор відкинув цю ідею. Він заявив, що його цілком влаштовує той пост, який він займає. Тому він має намір балотуватися на свій четвертий термін.

Американські ЗМІ неодноразово писали про те, як не любить Куомо господар Білого дому. Тому, коли з'явилися перші звинувачення у сексуальних домаганнях стосовно Ендрю, багато хто вирішив, що це підступи Трампа та його помічників.

Під час розслідування співробітники прокуратури штату Нью-Йорк опитали майже 200 осіб, зокрема підлеглих Куомо. Були вивчені десятки тисяч документів, фото та текстових повідомлень.

Генпрокурор Джеймс заявила, що Куомо чіпав жінок без їхньої згоди та дозволяв собі численні образливі коментарі. Жінки розповідали, як губернатор їх лапав, цілував та садив до себе на коліна. Його асистентка звинуватила Куомо у тому, що він заліз їй під блузку та схопив за груди.

Є, наприклад, свідчення співробітниці поліції, яку губернатор, проходячи повз, кілька разів погладив по животу. При цьому Куомо поцікавився, скільки їй років. «Ще немає 30», — відповіла вона. Губернатор, який незадовго до цього розлучився, жартівливо заявив: «Ти занадто стара для мене».

Асистентка губернатора Шарлотт Беннетт розповіла слідчим, що Куомо кілька разів радив їй зробити татуювання на інтимних частинах тіла. При цьому він наполегливо цікавився, чи є у неї де-небудь на тілі пірсинг. Він також пропонував Беннетт зіграти в карти на роздягання.

Один зі слідчих Джун Кім заявив журналістам, що губернатор «створив у себе в офісі нестерпну робочу атмосферу». «Це була атмосфера, коли не можна було сказати губернатору „ні“, а якщо ви засмутили його або когось із керівництва, вас могли списати з рахунків, а то й гірше… При цьому, за словами свідків, щоденний флірт, фізична близькість та неналежні коментарі губернатора були звичною річчю», — заявив Кім.

Куомо продовжує рішуче відкидати звинувачення у домаганнях. «Я хочу, щоб ви почули це безпосередньо від мене. Я ніколи нікого не чіпав неналежним чином та нікого сексуально не домагався. Мені 63 роки. Я все життя прожив на очах у публіки. Я не такий й ніколи таким не був», — заявив 3 серпня Ендрю Куомо.

До речі, співробітники прокуратури допитали й самого губернатора. Допит тривав 11 годин.

Втім, сексуальні домагання — не єдине, в чому звинувачують Ендрю Куомо. Є підстави стверджувати, що губернатор занижував статистику щодо захворюваності на коронавірус у штаті та допустив низку серйозних помилок, які призвели до смерті людей. Так, у березні 2020 року, коли пандемія тільки набирала обертів, Куомо віддав розпорядження розміщувати інфікованих у будинках для людей похилого віку, оскільки у лікарнях штату не вистачало місць. Прокуратура вважає, що це призвело до різкого стрибка смертей у будинках для людей похилого віку. За останній рік у цих установах померли понад 4 000 осіб.

Також викликає певні питання публікація мемуарів Ендрю Куомо. Минулого року в розпал пандемії вийшла книга губернатора «Американська криза». У ній він розповів, як влада Нью-Йорка під його керівництвом боролося з коронавірусом. Гонорар Куомо за книгу склав 5,1 мільйона доларів.

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