Коронавірус знову мутував: чим небезпечний штам «Лямбда»

Пандемія коронавірусу триває вже понад півтора року. Станом на ранок 6 серпня у світі було виявлено майже 202 мільйони інфікованих. Ковід вбив 4 мільйони 280 тисяч осіб. Одужали 181,5 мільйона пацієнтів. Активними або незавершеними залишаються майже 16 мільйонів випадків зараження. Завдяки вакцинації вдалося знизити летальність ковіду до 2%.

Сьогодні найбільше занепокоєння Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) викликає так званий штам «Дельта», який вперше було виявлено в Індії. Він стрімко поширився на інші країни, й переважна більшість нових випадків зараження у світі припадає сьогодні саме на «Дельту».

Однак у цього різновиду вже є небезпечний конкурент. У нього кілька назв — андський варіант, C.37, штам «Лямбда». Оскільки ВООЗ рекомендує використовувати букви грецького алфавіту для найменування варіантів коронавірусу, ми будемо використовувати надалі штам «Лямбда».

Перше зараження цим мутантом було зафіксовано у Перу у серпні 2020 року. Однак тільки тепер, через рік, з'явилося дослідження, яке дозволяє оцінити, наскільки небезпечною є «Лямбда».

Вивчали штам японські вчені. Свої висновки вони опублікували поки у вигляді препринта. Це означає, що дослідження ще не пройшло незалежне наукове рецензування. Проте західні ЗМІ вже активно цитують японський звіт.

«Лямбду» від інших штамів відрізняють три нові небезпечні мутації. Всі вони містяться у спайковому білку вірусу. Одна з них забезпечує цей різновид великою в порівнянні з іншими резистентністю до антитіл. Це означає, що «Лямбда» краще вміє обходити імунну відповідь організму, а тому вакциновані люди та ті, що вже перехворіли на ковід, захищені від цього штаму набагато менше.

Дві інші мутації підвищують контагіозність «Лямбди». Іншими словами, штам набагато заразніший за «Дельту» та інші різновиди.

Свої висновки японські вчені підкріпили такими даними. За рік «Лямбда» фактично витіснила інші штами у Перу. Тепер майже 90% інфікованих у цій країні заражені саме «Лямбдою». Штам стрімко поширюється Південною Америкою. У Чилі вже кожне третє нове зараження — це штам «Лямбда». В інших латиноамериканських країнах теж спостерігається зростання.

«Лямбду» виявлено вже в Європі. Поки це окремі випадки в Іспанії, Італії, Великобританії та Німеччині. На сьогодні штам було виявлено приблизно у 30 країнах світу. Але так було і з попередніми варіантами коронавірусу, кажуть японські вчені. Вони закликають ВООЗ змінити класифікацію «Лямбди». Поки штам значиться як «той, що представляє інтерес». Тобто його було зафіксовано, він вивчається на предмет небезпеки поширення. Автори дослідження пропонують внести «Лямбду» до списку тих, що «викликають занепокоєння». «Дельта» у цьому списку вже кілька місяців.

Один з учасників дослідження Кей Сато (Токійський університет) вважає, що «Лямбда» становить потенційну загрозу для людства".

З ним згоден мікробіолог Пабло Цукаяма з університету Кайетано Ередіа у Лімі. На прикладі Перу вчений так описує ситуацію: «У грудні у нас було всього 200 випадків зараження лямбда-варіантом, до кінця березня це була вже половина всіх проб у Лімі, а зараз їм заражені понад 80% інфікованих людей по всій країні».

Цукаяма та його колеги протягом кількох місяців вивчали небезпечний штам. Пабло каже, що «Лямбда» «за дуже короткий час стала домінувати у Перу та витіснила всі інші мутації, які в цей час все ще класифікуються ВООЗ як більш небезпечні». Він навіть змусив відступити так званий бразильський варіант коронавірусу або штам «Гамма».

«Цілком ймовірно, що у найближчі місяці у Латинській Америці з'являться нові варіанти. Вони не обов'язково будуть більш небезпечними, але, безумовно, більш заразними», — вважає Цукаяма.

Кей Сато згоден з колегою. Вчені давно знають, що віруси постійно мутують. Для вірусів поява нових варіантів є способом виживання. Спочатку швидко поширюється вихідний тип вірусу, потім патоген мутує, намагаючись вижити. Коронавірус поводиться так само. Досі при утворенні нових штамів він використовував одну й ту саму стратегію: стати більш заразним і обійти імунний захист. Через збільшення кількості вакцинованих та людей, які видужали, коронавірусу стає все важче знаходити собі нових «господарів», підкреслює Пабло Цукаяма. Саме тому для перемоги над ковідом важлива вакцинація. Сьогоднішні її темпи, на жаль, не є достатніми. І в грецькому алфавіті може просто не вистачити літер для всіх нових штамів.

«ФАКТИ» щодня відстежують ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні.

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