Обама в останній момент скасував прийом на честь свого 60-річчя: стала відома причина

У середу, 4 серпня, на острові Мартас-Він'ярд, штат Массачусетс, планувався грандіозний прийом — Барак Обама мав відсвяткувати своє 60-річчя. Ювіляр та його дружина Мішель готувалися до цього банкету кілька місяців. Був складений список гостей — 500 осіб. Найняті офіціанти та кухарі — 200 осіб. Однак в останній момент 44-й президент США прийняв рішення все скасувати.

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Як повідомляє американська газета The New York Times, Обама дуже турбувався про те, щоб його гості відчували себе у безпеці. Барак та Мішель прагнули забезпечити всі заходи захисту від зараження коронавірусом. Подружжя пройшло повну вакцинацію та попросило зробити це й тих, хто потрапив до списку запрошених. А це все лише знаменитості — Опра Вінфрі, Джордж Клуні, Стівен Спілберг та багато інших.

Але поширення штаму «Дельта» показало, що щеплення не є 100-відсотковою гарантією від зараження коронавірусом. Безумовно, ті, хто вакцинувався, легко справляються з ковідом. Однак вони, як вважають медики, можуть бути пасивними переносниками вірусу.

Аби не наражати своїх гостей на небезпеку, Барак та Мішель Обама прийняли рішення відмовитися від проведення банкету. Подружжя вибачилося, але висловило при цьому впевненість, що вчиняють правильно.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як збиралася святкувати своє 40-річчя Меган Маркл, яка, як і Барак Обама, народилася 4 серпня.

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