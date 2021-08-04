Княгиня Монако повідомила, коли повернеться до чоловіка та дітей

У вівторок, 3 серпня, княгиня Монако Шарлін дала невеличке інтерв'ю радіостанції Radio 702 у ПАР. Дружина князя Альбера II з січня перебуває у цій країні. Весь цей час вона не бачила ані чоловіка, ані дітей — шестирічних двійнят Жака та Габріеллу. Вона спілкується з ними тільки по відеозв'язку. Такі сеанси відбуваються щодня.

Шарлін розмовляє з дітьми по відеозв'язку

Це породило чутки про те, що Альбер та Шарлін близькі до розлучення. Кожен раз, коли князь з'являється на публіці без дружини, хвиля чуток посилюється. Ось і зараз князь побував у Токіо на Олімпіаді, а Шарлін не прилетіла, хоча для неї Ігри представляють особливий інтерес. Адже у молодості вона займалася плаванням та представляла ПАР на Олімпіаді в Сіднеї у 2000 році.

Відповідаючи на питання радіоведучого, княгиня заявила, що всім серцем прагне возз'єднання з сім'єю. Однак змушена чекати кінця жовтня. Прилетівши до Африки у січні, Шарлін, за її словами, несподівано захворіла. Йдеться про інфекцію, що вразила її вуха, ніс та горло. Зараз вона почувається добре, однак лікування ще не завершено. І лікарі не радять їй ризикувати здоров'ям дітей та чоловіка.

Вона також зізналася, що їй було потрібно хірургічне втручання через хворобу. Тепер їй тимчасово не можна підійматися на висоту понад 3 000 метрів, інакше вона ризикує оглухнути.

«Все це дуже пригнічує. Я не можу дочекатися моменту, коли повернуся до дітей», — сказала княгиня.

Спочатку її поїздка до ПАР повинна була тривати не більше 12 днів. «Я ще ніколи так довго не була далеко від Європи без дітей. Мені так шкода, що це літо вони провели без мене», — сказала Шарлін.

Вона підтвердила, що на початку червня Альбер та діти прилітали на кілька днів до ПАР. Але навіть тоді вони не змогли зустрітися та обійняти один одного. Спілкування відбувалося виключно за допомогою відеозв'язку.

У червні Альбер II ненадовго прилітав з дітьми в ПАР

У грудні 2020 року на князя Монако подала до суду 34-річна мешканка Бразилії, яка стверджує, що Альбер II є батьком її доньки, яка народилася у липні 2005 року. Позивачка наполягає на тесті ДНК. Вона має намір довести свою правоту. Князь ці претензії рішуче відкидає. Однак у 62-річного правителя Монако вже є двоє позашлюбних дітей, і він їх визнав. Справедливості заради потрібно відзначити, що син Олександр та донька Джазмін Грейс з'явилися на світ ще до того, як Альбер познайомився з Шарлін.

У січні 2021 року княгиня заявила, що довіряє чоловікові у всьому. Вона впевнена, що Альбер говорить правду та нічого від неї не приховує. «Коли у чоловіка виникають проблеми, він ділиться ними зі мною», — підкреслила Шарлін.

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