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Трагедія під час одруження: блискавка вбила 15 гостей на весіллі, ще п'ятеро постраждали

16:46 4 серпня 2021
Трагедія під час одруження: блискавка вбила 15 гостей на весіллі, ще п&#39;ятеро постраждали

У Бангладеш блискавка вбила 15 гостей весілля, яке проходило в районі Сібгандж (250 км на північний захід від столиці держави Дакка). У поліції заявили, що всі загиблі добиралися на весілля у відкритому човні по річці Падма під мусонним дощем, повідомляє ресурс Daily Sabah.

Ще не менше шести пасажирів човна постраждали і були госпіталізовані в місцеві лікарні. Влада не виключає, що число загиблих може зрости.

Як виявилося, смерть від удару блискавки досить поширена в Бангладеш, в основному через відсутність у населення інформації про безпечну поведінку під час грози.

Нагадаємо, раніше в сусідній Індії 11 людей загинули в результаті удару блискавки під час спроби зробити селфі в грозу на сторожовій вежі поблизу старовинного форту в штаті Раджастхан. Ще 11 або 12 осіб отримали поранення. Всього в башті, коли в неї вдарила блискавка, знаходилося 27 чоловік — туристи і місцеві жителі. Багато людей отримали травми, в паніці стрибаючи вниз. Загиблими виявилися в основному молоді люди.

В Україні грози теж призводять до трагедій — в кінці липня 2021 року в Карпатах постраждали троє туристів, а перед цим від удару блискавки загинув підліток на Львівщині.

Фото tass.ru/

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