Щоб так, то ні: Єврокомісія спростувала заяви щодо визнання Євросоюзом російського «Супутника V»

На початку серпня російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Євросоюз визнав вакцину «Супутник V» та дозволив в'їзд щепленим цим препаратом. Як доказ наводиться той факт, що 2 серпня Єврокомісія оголосила сертифікати, видані у Ватикані та Сан-Марино, еквівалентними цифровому ковід-сертифікату ЄС. Жителі Сан-Марино прищеплювалися переважно російським «Супутником V». Постачання вакцини в цю країну почалися у лютому.

У вівторок, 3 серпня, Єврокомісії довелося зробити спеціальне роз'яснення. Як повідомляє DW, представник Єврокомісії підкреслив, що визнання ковід-сертифікатів, що видані Республікою Сан-Марино, не означає визнання російської вакцини в ЄС. Комісія не затверджує вакцини на підставі рішення про еквівалентність сертифікату щеплення європейським стандартам. Кожна держава-член Євросоюзу сама повинна вирішити, чи скасовує вона обмеження для людей, що мають сертифікати щеплення вакцинами, які не допущені до використання в ЄС.

Відповідно до рекомендацій Ради ЄС від 20 травня, в'їзд до Євросоюзу повинен бути дозволений особам, повністю вакцинованим препаратами, які пройшли сертифікацію в ЄС. Кожна з країн Європейського Союзу може також дозволити в'їзд особам, щепленим вакцинами, що входять до списку Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) для екстреного застосування.

У цьому контексті статус вакцинації може бути підтверджено цифровим ковід-сертифікатом ЄС або іншими документами, наданими національній владі тими, хто в'їжджає. Ця влада й приймає остаточне рішення.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кабінет міністрів України затвердив два формати сертифіката — внутрішній та зовнішній, по якому можна буде перетинати кордони з ЄС та іншими країнами.

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