У Чехії зіткнулися пасажирські потяги: рахунок жертв йде на десятки

У середу, 4 серпня, у Чехії сталася велика залізнична катастрофа. Поблизу села Мілавце у районі Домажліце на заході республіки зіткнулися два пасажирські потяги. Один з них — «Західний експрес», який здійснює регулярні рейси між Прагою та Мюнхеном.

Трагедія сталася близько 08:00 за місцевим часом. Загинули щонайменше двоє людей. Загалом поранення отримали 38 осіб, семеро з них знаходяться у критичному стані. Для евакуації постраждалих використовуються гелікоптери.

Перше фото з місця трагедії

На місце катастрофи вилетів міністр транспорту Чехії Карел Гавлічек. Він написав у Twitter, що за попередньою інформацією трагедія сталася з вини машиніста «Західного експреса», який проігнорував сигнал семафора.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про велику залізничну катастрофу в Пакистані. 7 червня в результаті зіткнення двох пасажирських потягів загинули понад 35 осіб.

688

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter