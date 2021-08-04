Знову Іран: в Оманській затоці здійснено захоплення танкера

У середу, 4 серпня, провідні інформаційні агентства у світі повідомили про захоплення танкера Asphalt Princess в Оманській затоці. Судно перевозить бітум та йшло у напрямку Ормузської протоки. На борт танкера висадилися щонайменше дев'ять озброєних чоловіків. Вони змусили капітана Asphalt Princess змінити курс та йти до берегів Ірану.

Вранці стало відомо, що озброєні люди покинули судно. Танкер та його команда у безпеці. Що сталося конкретно, поки не повідомляється.

Авторитетне британське видання Lloyds List Maritime Intelligence стверджує, що захоплення було здійснено іранськими військовими або однією зі збройних груп, що пов'язані з Тегераном. Цю ж версію підтримує впливова британська газета The Times.

Британська організація з координації морських торговельних перевезень (UKMTO) наполегливо рекомендувала всім судам, що знаходяться зараз у районі ОАЕ, проявляти особливу пильність і обережність.

Офіційний представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде категорично відкинув припущення про причетність його країни до захоплення танкера. «Підтверджуючи свою повну прихильність регіональній стабільності та безпеці на морі, Іран готовий запропонувати сприяння у разі будь-яких морських пригод. Повідомлення про інциденти у Перській затоці та регіоні виглядають дуже підозріло…» - заявив він.

Варто зазначити, що 3 серпня щонайменше п'ять нафтових танкерів у даному регіоні одночасно повідомили, що позбавлені можливості управлятися. У морській термінології це зазвичай означає, що корабель втратив керування через пошкодження або відключення двигуна. Однак іноді моряки використовують це формулювання, повідомляючи про захоплення судна. Чи пов'язано це з інцидентом, який стався з Asphalt Princess, поки не відомо.

Танкер ходить під панамським прапором, але належить зареєстрованій у Дубаї компанії. Два роки тому інше судно тієї ж компанії було захоплено бійцями іранського Корпусу вартових ісламської революції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про атаку дронів, якої зазнав 29 липня нафтовий танкер MT Mercer Street. Напад було скоєно в Індійському океані біля берегів Оману. В результаті атаки загинули два моряки. США, Великобританія й Ізраїль звинуватили Іран у цьому нападі.

234

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter