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Німеччина посилила правила в'їзду іноземців: що важливо знати

17:11 3 серпня 2021
Німеччина посилила правила в&#39;їзду іноземців: що важливо знати

Німеччина за аналогією з Чорногорією з 1 серпня посилила правила в'їзду іноземців в країну, почавши вимагати негативний ПЛР-тест (зроблений не пізніше 72 годин до в'їзду), тест на антиген (зроблений як мінімум за 48 годин), документальне підтвердження одужання від коронавірусного захворювання або ж повного курсу вакцинації. Про це повідомляє Telegram-канал Коронавірус.Інфо.

У разі в'їзду з регіонів, де підтверджено наявність мутованих штамів коронавируса, тест є обов'язковим в будь-якому випадку. Експрес-тест повинен бути зроблений максимум за 24 години, а ПЛР-тест — за 72 години.

Результати тесту мандрівники повинні зберігати як мінімум 10 днів після в'їзду до Німеччини і надавати його компетентним органам на їх вимогу.

Також в країні знову вводиться обов'язкове носіння медичних масок (включаючи респіратори класу FFP2 або KN95 / N95) в магазинах і громадському транспорті, при цьому носіння масок з тканин і прикривання рота і носа предметами одягу забороняється.

Нагадаємо, Німеччина відкрила в'їзд для громадян України з 18 липня відповідно до рекомендацій Єврокомісії.

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