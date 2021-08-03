Коронавірус повернувся: у Китаї спішно тестують мільйони людей

Влада Китаю ухвалила рішення про негайне обов'язкове тестування на коронавірус населення 15 провінцій та міст. Йдеться про десятки мільйонів жителів. У країні, де вже більше як рік не реєстрували жодного нового випадку зараження COVID-19, за останні 10 днів виявлено понад 400 заражених.

У всіх пацієнтів виявлено штам «Дельта». Представники Міністерства охорони здоров'я КНР стверджують, що він був занесений до країни 10 липня літаком, який прилетів з Росії в аеропорт Нанкіна, столиці провінції Цзяньсу. Першими заразилися прибиральники, які чистили салон авіалайнера. У них зараження проявилося через 10 днів.

Інфекціоністи університету Ланьчжоу попереджають, що до 12 серпня кількість хворих тільки у провінції Цзяньсу досягне 425 осіб.

Пекін спішно закрили для туристів. Аналогічні заходи вживаються і в інших великих містах Китаю. Штам «Дельта» вже виявлено в Ухані, з якого, як відомо, почалася пандемія коронавірусу.

Лі Тао, представник адміністрації цього міста, населення якого перевищує 12 мільйонів осіб, заявив про початок масового обов'язкового тестування.

«Ми приступаємо до екстреного тестування на коронавірус всіх жителів, плануємо завершити його у найкоротші терміни та будемо діяти максимально швидко», — повідомив він журналістам.

Станом на 2 серпня в Ухані було відомо про сім випадків зараження штамом «Дельта». Всіх, хто контактував з інфікованими, відправляють на строгий карантин.

У місті Янчжоу (4,5 мільйона осіб) на сході Китаю після виявлення 40 випадків зараження влада заборонила жителям залишати свої будинки. Кожній родині дозволяється відправляти тільки одну людину щодня для здійснення необхідних покупок.

Фактично китайська влада використовує ті ж жорсткі заходи, які допомогли досить швидко припинити поширення коронавірусу всередині країни у 2020 році. Нагадаємо, новий небезпечний вірус був вперше виявлений в Ухані у грудні 2019 року. Про те, що він легко передається від людини людині китайські медики повідомили тільки у січні 2020 року. Після цього Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила всі країни про загрозу, що існує, а потім оголосила про початок пандемії. На сьогодні кількість людей, які заразилися коронавірусом, наблизилася до 200 мільйонів. Померли понад 4,2 мільйона хворих.

Досі вчені не можуть дати однозначну відповідь на питання, як з'явився цей коронавірус. Китайська влада довго не пускала іноземних фахівців в Ухань для проведення розслідування. Комісія ВООЗ дійшла висновку, що вірус передався від кажанів людині через ще одну ланку ланцюжка, імовірно, тварину. Однак цей висновок не є остаточним. Американські спецслужби схиляються до того, що смертельно небезпечний вірус було створено у лабораторії в Ухані, де потім стався витік.

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