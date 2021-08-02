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Світ

Розлучення по-американськи: Білл та Мелінда Гейтс офіційно розірвали свій шлюб

22:22 2 серпня 2021
Білл та Мелінда Гейтс

У понеділок, 2 серпня, Білл та Мелінда Гейтс офіційно розлучилися. Подружжя прожило у шлюбі 27 років. У них троє дорослих дітей. Про намір розлучитися Гейтси повідомили наприкінці травня.

Американське видання Business Insider стверджує, що ознайомилося з судовим рішенням про розлучення засновника Microsoft і одного з найбагатших людей у світі. Свідоцтво про розлучення вже видано на руки колишньому подружжю.

Однак фінансова сторона питання поки залишається невідомою. За даними журналу Forbes, статки Білла Гейтса оцінюються сьогодні у 124 мільярди доларів. Він займає четверте місце у рейтингу найбагатших людей у світі. Скільки отримає Мелінда Гейтс, поки залишається загадкою. З огляду на те, що вже колишнє подружжя обійшлося без тривалої тяжби, можна припустити, що воно знайшло рішення, яке влаштувало обох.

Відомо, що Мелінда вирішила не міняти прізвище.

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