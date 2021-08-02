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В Анталії розбився автобус з іноземними туристами: є жертви

20:51 2 серпня 2021
ДТП з автобусом

У понеділок, 2 серпня, у Туреччині в автокатастрофі загинули щонайменше четверо громадян Росії. Ще 16 осіб госпіталізовані. Їх помістили в чотири лікарні.

Трагедія сталася приблизно о 18:00 за київським часом у районі курортного міста Манавгат у провінції Анталія. Росіяни їхали з готелю до аеропорту на автобусі, завершивши свій відпочинок.

«2 серпня у районі Манавгата сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, що перевозив до аеропорту групу з 22 російських туристів…» — повідомив представник генконсульства Росії в Анталії. За його словами, серед пасажирів автобуса було 9 дітей.

Число загиблих може зрости — двоє постраждалих знаходяться у реанімації.

«За попередніми даними дорожньої поліції, водій автобуса не впорався з керуванням, транспортний засіб перетнув розділову лінію та вискочив на зустрічну смугу, після чого перекинувся», — розповів представник генконсульства.

Компанія «Інтурист» повідомила, що туристи повинні були вилітати рейсом ZF 6394 в Самару о 21:50.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про ДТП у турецькій провінції Айдин. Постраждали іноземні туристи, зокрема 11 громадян України.

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