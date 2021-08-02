Набула чинності заборона на вхід круїзних лайнерів до Венеції

З 1 серпня в Італії набув чинності закон, що забороняє входити до лагуни Венеції великим судам. Поширюється він і на круїзні лайнери, які доставляють до знаменитого міста мільйони туристів з різних країн. Ці судна тепер не можуть проходити через канал Джуджекка та повз центральної площі Сан-Марко.

Закон було схвалено урядом Італії у середині липня. Захід був вимушеним. Венецію могли виключити зі Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та внести до «чорного» списку. Італійська влада встигла запобігти цьому в останній момент. Сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО відбулася 22 липня. Венеція уникла виключення.

Проблема круїзних лайнерів не висмоктана з пальця. Хвилі, утворені великими судами, завдавали шкоди фундаментам будівель. Крім того, страждала екологічна рівновага венеціанської лагуни.

І все ж у жорсткого закону є чимало противників. Більшість жителів Венеції так чи інакше залежать від туристів. Тепер їхня кількість неодмінно має скоротитися. А це призведе до зниження доходів венеціанців.

«Цей крок був необхідний для того, щоб захистити природу, ландшафт, а також художню та культурну цілісність Венеції», — пояснив прийняття закону міністр інфраструктури Італії Енріко Джованніні. А міністр культури Даріо Франческіні назвав день прийняття закону історичним.

Заборона поширюється на судна, які відповідають одному з трьох критеріїв: місткість понад 25 тисяч тонн, довжина понад 180 метрів або висота понад 35 метрів.

Закон передбачає створення спеціального фонду, який буде виплачувати компенсації фірмам та їхнім співробітникам, чия діяльність постраждає від введеної заборони.

Настрої, які панують зараз у місті, точно описав патріарх Венеції Франческо Моралья. Святий отець привітав новий закон, але при цьому висловив занепокоєння. «Ми тут говоримо про сім'ї, про заробітні плати людей зараз та у майбутньому», — заявив патріарх виданню Vatican News. Моралья нагадав, що для Венеції останні два роки були дуже важкими. Крім пандемії коронавірусу місто постраждало від повеней. Періоди високої води виявилися тривалими.

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